Космополитика: Что для России космос сегодня и как его освоение влияет на нашу жизнь

Руководитель регионального отделения ВПП «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

12 апреля 2021 года исполнится 60 лет со дня первого полета человека в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» стартовал с

«Байконура» и впервые в мире совершил орбитальный облет вокруг Земли. С этого дня космос из мечты превратился в реальность, в отрасль, которая дала новый виток в развитии нашей цивилизации. В отрасль, которая выходит за рамки научных исследований, развития технологий, пилотируемых полетов к другим планетам.

Что для России космос сегодня? Как его освоение влияет на нашу жизнь и будущее? Эти и другие вопросы в прямом эфире программы «Голос Родины» на сайте «Комсомольской правды» обсудят руководитель регионального отделения ВПП «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и генеральный директор ООО «Триангулятика», главный конструктор ООО «Эксклюзивные решения», эксперт по инновационным разработкам в области аддитивных лазерных технологий Денис Власов.

Трансляция эфира состоится на сайте и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге (VK, Youtube) во вторник, 6 апреля, с 18:00 до 19:00 по МСК.

Или ищите запись эфира по хештегу #Космополитика

Вопросы спикерам можно задавать в комментариях под этим текстом и в чате трансляции.