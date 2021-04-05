Петербургских студентов бесплатно научат программировать роботов для проектов Яндекса и «Газпром нефти»

В сентябре 2021 года в международной школе анализа данных Computer Science Center откроется образовательная программа по робототехнике, разработанная экспертами «Газпром нефти», Яндекса и JetBrains. Цель нового проекта — обучение молодых профессионалов и вовлечение в индустрию студентов разных специальностей. Программа поможет построить карьеру в сфере робототехники студентам и тем, кто хочет освоить востребованные технологические компетенции. Набор на программу уже начался, а заявки принимаются до 10 апреля на сайте Computer Science Center.

«Робототехника стремительно развивается и сейчас ежегодный прирост этого рынка достигает 40%, - пояснил начальник департамента технологий роботизации и трехмерной печати «Газпром нефти» Александр Паршиков. - По нашим прогнозам, к 2030 году только для нефтегазовой отрасли потребуется около 1 млн роботов. Для производства и работы с ними нужны те, кто умеют их создавать, производить и эксплуатировать. И таких специалистов нужно обучать уже сейчас».

За два года обучения на программе Computer Science Center студенты получают фундаментальные знания, навыки создания алгоритмов взаимодействия роботов и их программирования в различных сферах бизнеса, а также практику в реальных индустриальных проектах.

«Скоро Computer Science Center исполнится 10 лет, и мы с момента его создания проводим курсы на самые современные и горячие темы в компьютерных науках и науках о данных. Робототехника — это прекрасный пример работы на стыке технологий, алгоритмов и физического мира. В Яндексе это направление представлено беспилотным транспортом и роверами, разработкой которых занимаются команды разных специалистов в сфере IT», - отметила руководитель академических программ Яндекса Евгения Куликова.