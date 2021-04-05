На видео попала жесткая драка с поножовщиной в центре Санкт-Петербурга

Жесткая массовая драка с поножовщиной произошла в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жесткая массовая драка произошла в центре Санкт-Петербурга. В ночь на субботу, 3 апреля 2021 года, у дома 14/26 по Гороховой улице началась потасовка с участием как минимум шести человек. Одного из них тяжело ранили ножом.

- Около часа ночи у дома 14/26 по улице Гороховой в результате внезапно возникшего конфликта неизвестный ударил ножом 33-летнего мужчину, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле "Форд Фокус", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Все происходящее попало на видео камеры наблюдения, установленной на соседнем доме. На ней видно, как несколько человек сцепились в нешуточной схватке: кто-то падает на землю, кого-то бьют ногами. Несколько человек отошли в сторону.

Полиция сообщает, что пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого в нападении с ножом задержали уже вечером в субботу у дома 15 по улице Чехова. Им оказался 32-летний приезжий из Чечни.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит до 10 лет. Сейчас полиция выясняет причину по которой началась драка.

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