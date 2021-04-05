Открыт кастинг на конкурс красоты «Миссис Бизнес Санкт- Петербурга 2021»

Открыт кастинг на «Миссис Бизнес Санкт- Петербурга 2021».

17 апреля в Северной столице стартует уникальный проект «Миссис Бизнес Санкт- Петербурга 2021». Необычный конкурс красоты заставит успешных бизнесвумен города выйти за пределы своих офисов и показать свою женскую сторону. Кастинг уже открыт.

- Это первый конкурс красоты женщин мира бизнеса, самодостаточных и свободных от стереотипов. Проект «Миссис Бизнес Санкт- Петербурга 2021» - это коллаборация тренингов, направленных на модификацию и развитие имеющихся деловых знаний, умений и установок с женской энергетикой, красочным дефиле в вечерних платьях, релакса, презентацией талантов, ярким финалом и конечно же коронацией, - рассказали в оргкомитете конкурса.

Для участия в конкурсе нет возрастных ограничений и требований к внешности. Главное условие участия - наличие своего бизнеса (ООО, ИП, самозанятый) или руководящая должность в компании и принадлежность к 47 и 78 региону. Занять свое место в финале смогут и конкурсантки, которые только планируют открыть свое дело, но уже имеют бизнес-план. Кастинг открыт и для участия просто необходимо оставить заявку.

Финал конкурса пройдет в конце мая.

На протяжении трех конкурсных недель с участницами будут работать звездные спикеры и профессионалы своего дела: известный бизнес-тренер, консультант по управлению Константин Барежев, тренер по этикету Надежда Коломацкая, «Миссис Бизнес Россия 2020» Оксана Шаптала, режиссёр кино, клипмейкер, организатор мероприятий Александр Селивонец, психолог и энерготерапевт Ирина Фельдман, коуч, психолог и «Вице Миссис Бизнес России 2020» Юлия Гром, визуализатор бренда Ника Жданова, спикер story telling Ева Федорова и другие. Затем финалисток ждет традиционное для конкурсов красоты завершение – дефиле, творческий номер, самопрезентация.

- В оргкомитет конкурса входят женщины, не только покорившие подиумы мировых конкурсов красоты и обладающие международными титулами победительниц, но и успешные бизнес леди, мамы, меценаты и благотворители, - рассказали организаторы проекта, отметив, что победительница конкурса представит Санкт-Петербург на национальном этапе конкурса и будет претендовать на звание самой красивой бизнес-леди страны.

Идейными вдохновителями и организаторами конкурса стали «Вице-миссис Вселенная 2019» Ирина Гоголь, «Миссис Мира ООН 2018» Анастасия Лукьянова и Гран При «Миссис Бизнес России 2020» Ольга Врублевская.