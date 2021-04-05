Директор института социологии РАН: «Петербург – город-пылесос. И то, что сюда едут мигранты – неизбежность»

За три года в Северную столицу приехали 47,5 тысяч мигрантов Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург и Ленинградская область оказались в числе регионов, где за последние три года зафиксирован прирост населения. Казалось бы, прекрасный повод для радости. Однако число жителей увеличилось не по причине высокой рождаемости, а из-за притока мигрантов. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

- Ленинградская область вошла в тройку регионов с самым большим приростом, уступив лишь Севастополю и Ингушетии. Показатель в регионе составил 4,3%, - сообщают авторы исследования. – При этом естественная убыль населения находится на уровне более 34 тысяч человек, а количество прибывших в Ленобласть мигрантов – свыше 113 тысяч. За счет этого и фиксируется рост численности.

Похожая история и в Санкт-Петербурге. Здесь количество жителей тоже выросло, хоть и незначительно – на 0,6%. При этом показатель естественной убыли составил 13,2 тысячи человек, а число приезжих - 47,5 тысяч.

Как пояснил «КП» в Петербурге» директор института социологии РАН Владимир Козловский, к числу мигрантов относятся не только те, кто приезжает из стран ближнего зарубежья, но и россияне из других регионов. По его словам, Петербург можно назвать городом-пылесосом, который забирает население из провинций.

В Петербург едут и иностранцы, и россияне из других регионов Фото: Артем КИЛЬКИН

- Рост числа жителей за счет мигрантов – это неизбежность. И это совершенно нормально, - объясняет Козловский. – Люди всегда стремились в большие города. Что же касается Ленинградской области. то часть из тех, кто попал в статистику – те же петербуржцы, которые купили квартиру в городах типа Мурино и Кудрово, что находятся за пределами Северной столицы. Более того, в Ленобласти активно разрастаются коттеджные поселки. И я не удивлен – ведь зачастую купить дом или построить его с нуля дешевле, чем приобрести приемлемое жилье в Петербурге.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Безрукова, доцент СПбГУ, член Совета по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга: «Нам не хватает мер поддержки»

- К сожалению, прироста населения из-за рождаемости в Петербурге пока нет. До 2014 года эти показатели были высокими. Было много программ поддержки молодых и многодетных семей. В Петербурге наблюдались хорошие темпы прироста. Но потом изменилась экономическая обстановка, и рождаемость стала падать. Проблему усугубил и ковид. Многие из тех, кто планировал завести детей, просто на время отложили это.

Но помимо экономического фактора, который, безусловно влияет на репродуктивное поведение жителей, есть и другая причина спада рождаемости. Она кроется в неустойчивых браках. Сегодня петербуржцы часто разводятся, и это тоже негативно влияет на стремление иметь детей. И сегодня, бесспорно, спад рождаемости есть.

Если же говорить о Ленобласти, то здесь рождаемость всегда была ниже. Это связано с тем, что многие перебираются в Петербург и заводят детей здесь. А вообще я считаю. что у нас не хватает новых мер поддержки молодым семьям. Их нужно просвещать. учить строить отношения. Тогда, я думаю. браки станут более крепкими и детей будет рождаться больше.

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