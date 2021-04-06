Зима вернулась: 6 апреля Петербург засыпало снегом

Снегопад накрыл Петербург в ночь на 6 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима внезапно решила вернуться в Петербург. Утром 6 апреля проснувшиеся горожане с удивлением увидели за окном прекрасный заснеженный пейзаж. Если не смотреть на календарь, то картинка вполне могла сойти за февраль. Но синоптики успокаивают: долгой «зима» не будет.

- Циклон, на который рассчитывали, что он принесет теплый воздух, остался над Скандинавией. И к нам пришли холодные воздушные массы , поэтому на этой неделе будет прохладнее, чем предполагалось, - рассказал «КП-Петербург» главный городской синоптик Александр Колесов.

Утром в городе было белым-бело. Фото: Олег ЗОЛОТО

И если дневные температуры будут вполне приличными - до +6...+8 градусов, то ближайшие два-три дня по ночам, утром и в вечернее возможен снег и мокрый снег, переходящий в дождь.

Автомобилистам пришлось вспомнить зимние упражнения со щеткой и чистить машины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Такая погода продержится до четверга, когда из-за облаков начнет выглядывать солнце. А с пятницы синоптики обещают постепенное потепление: на выходных в Петербурге и Ленинградской области ожидается до +10 градусов.

Ну а настоящее тепло без ночных похолоданий ниже ноля должно прийти с 15 апреля. Если циклоны не подведут.