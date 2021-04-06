Тотальный диктант 2021 в Санкт-Петербурге: дата проведения, список площадок и звездные лекторы

Как и в прошлом году, диктант пройдет в онлайн и оффлайн форматах Фото: Олег ЗОЛОТО

Северная столица готовится, пожалуй, к главному филологическому событию страны – 10 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийская акция Тотальный диктант. В этом году он пройдет на 100 очных площадках и в онлайн формате. Кроме того, петербуржцы смогут написать текст под диктовку на английском языке. рассказываем, как в городе на Неве будет проходить праздник грамотности.

МЕСТА ЕЩЕ ЕСТЬ

Казалось бы, Тотальный диктант мы писали совсем недавно – в октябре .В прошлом году его перенесли из-за пандемии. На этот же раз все пройдет по плану, и проверить знания русского языка можно будет 10 апреля. Всем, кто любит делать это по старинке, глядя «диктатору» в глаза, предлагают прийти на специальные площадки, расположенные в библиотеках, школах, музеях и даже торговых центрах города. Все остальные могут присоединиться к филологическому марафону онлайн.

- Мы начали регистрацию 31 марта, и уже на большей части площадок мест нет, - пояснила «Комсомолке» в Петербурге» координатор проекта Ирина Пивоварова. – У нас в этом году очень большой спрос, и ожидается, что очно диктант напишут пять тысяч человек. Кроме того, мы планируем открыть дополнительные площадки. Две или три. Пока ведутся переговоры. Информацию мы опубликуем в своей группе в соцсетях.

Написать диктант участникам предлагают на русском и английском языках Фото: Олег ЗОЛОТО

Как и всегда, текст для Тотального диктанта создается специально. В это т раз его автором стал писатель, журналист и радиоведущий Дмитрий Глуховский. Он же сделал текст и для английского диктанта.

- Это у нас своего рода эксперимент, - говорит Ирина Пивоварова. – Основным, конечно же, является русский диктант. Для английского мы отвели три площадки, рассчитанные на 200-300 человек, и все они уже заняты. А вот онлайн формат доступен.

ЗВЕЗДНЫЕ ДИКТАТОРЫ

В этом году организаторы Тотального диктанта в Санкт-Петербурге подготовили для участников сюрприз. Филологическая акция будет сопровождаться кинопремьерой. 10 апреля на всех очных площадках будет показан короткометражный фильм «Обещание», снятый по мотивам текста Глуховского. Одну из ролей сыграет известный актер Павел Деревянко.

- Так как в разных часовых поясах пишут разные части текста, фильм позволит разобраться в истории, созданной Дмитрием Глуховским, - поясняют организаторы.

Результаты станут известны 17 апреля. Сертификаты и сканы бланков участникам отправят в электронном виде Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции, не обойдется и без звездных лекторов. Диктант будут читать певица Светлана Сурганова (РГПУ имени. А.И. Герцена, филологический факультет), журналист Кирилл Набутов (коворкинг «Ясная поляна»), лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша (библиотека имени братьев Стругацких), актеры Борис Смолкин (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), Михаил Разумовский (Драмтеатр на Литейном), Анастасия Мельникова (Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики).

Всем тем, кто еще хочет успеть на оставшиеся оффлайн-площадки, необходимо зарегистрироваться на них на сайте проекта. Также всем участникам сразу предложат выбрать себе место в аудитории. «Ничего не поделаешь. Роспотребнадзор распорядился, чтобы всех пускали строго по спискам, - вздыхают организаторы. – тем же, кто хочет писать онлайн, достаточно просто создать аккаунт на нашем сайте».

СЕРТИФИКАТЫ ПРИШЛЮТ ОНЛАЙН

Проверять работы, написанные участниками, комиссия будет в течение недели: результаты Тотального диктанта 2021 в Санкт-Петербурге станут известны 17 апреля. В этом году сертификаты и сканы бланков, где отмечены ошибки, придут участникам в личном кабинете, за ними не надо будет ехать. Но если кому-то захочется получить на руки оригинал, то нужно будет обратиться на свою площадку и прийти туда в рабочее время.

Всех, кто будет писать диктант, ждет сюрприз - кинопремьера по мотивам текста Фото: Олег ЗОЛОТО

- Также мы будем проводить очные встречи с филологами для всех тех, кто хочет провести работу над ошибками и задать все вопросы, - говорит Ирина Пивоварова. – Проходить они будут 18 и 24 апреля с 12.00 до 19.00 по адресу Маяковская, 19.

Что же касается отличников, то их, как всегда, будут награждать в торжественной обстановке. Напомним, в 2020 году пятерки за Тотальный диктант получили 136 петербуржцев. Всего же участниками акции на офлайн-площадках стали 3155 человек.

Напомним, в этом году главной площадкой Тотального диктанта станет Якутск.

Список площадок для Тотального диктанта 2021 в Санкт-Петербурге, где еще есть места

1. Санкт-Петербургский университет ФСИН Россииг. г. Пушкин, Саперная улица дом 34 ( Вход на территорию осуществляется со двора через контрольно-пропускной пункт.)

Читает Назарова Варвара Андреевна, старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с личным составом Университета ФСИН России, майор внутренней службы.

2. Лицей № 344, Невского района, Ул. Тельмана, 47

Читают: Басс Виктория Юрьевна, Гаврилова Ольга Борисовна, Глинская Мария Андреевна, Захарова Елена Борисовна, Климович Ирина Евгеньевна, Комкова Елена Павловна, Кудрявцева Елена Михайловна, Матрохина Ирина Валерьевна

3. ТРК «Меркурий» г. Колпино, Пролетарская ул., 36, лит А (конференц-зал на 4 этаже)

Читает Таня Сакара - мотивационный спикер, идейный вдохновитель и блогер.

4. Музей истории Кронштадта, г. Кронштадт, пл. Якорная, д.2А

5. ТРЦ ОХТА МОЛЛ, Брантовская дорога, 3 (кинотеатр КАРО, зал №4)

Читает Владимир Иванович Чернышов, актер Театра юных зрителей им. А.А.Брянцева.

6. Библиотека «Ржевская» ЦБС Красногвардейского района, Индустриальный пр., 35, к. 1

Читает Гоша Бондарев, основатель Waf-Waf.

7. Библиотека – филиал № 1 ЦБС Курортного района (Зеленогорск), г. Зеленогорск, пр. Ленина, 25

Читает Зоя Ивановна Грачева, филолог, библиотекарь

8. Библиотека им. С.С. Гейченко (Петергоф)г. Петергоф, Эрлеровский бул., 18

Читает Мария Ануфриева, писатель, журналист и друг библиотеки.

9. Библиотека семейного чтения им. В.А. Гущина, г. Петергоф, ул. Шахматова, 12/2

Читает Екатерина Геннадьевна Прокофьева, заведующий отделом обслуживания.

10. Библиотека-филиал №4 Пушкинского района, г. Пушкин Красносельское шоссе д.29

Читает Ирина Александровна Есаненко, заместитель директора по УВР ГБОУ школы №335

11. Библиотека – филиал № 2 ЦБС Курортного района (Песочный), Посёлок Песочный, ул. Ленинградская, 46, лит. А

Читает Михайленко Людмила Семеновна, учитель русского языка и литературы, депутат Муниципального совета МО п. Песочный.

12. Детская библиотека, филиал №6 Пушкинского района (Павловск), г. Павловск, ул. Первого Мая, 6

Читает Юрий Васильевич Баладжаров, российский поэт-песенник, драматург, кавалер золотой Пушкинской медали «За сохранение традиций в русской литературе»

13. Библиотека семейного чтения города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Победы, 1

Читает Андреишина Екатерина Павловна, учитель русского языка и литературы школы №429 им. Героя РФ М.Ю. Малофеева

14. «Библиотека на Тверской», филиал №6 ЦБС Колпинского района, г. Колпино, ул. Тверская, 36, к. 3

Читает Степанова Людмила Валерьевна, учитель начальных классов ГБОУ средняя образовательная школа №589

15. Библиотека-филиал № 5 ЦБС Колпинского района, Посёлок Металлострой, ул. Центральная, 14

Читает Мещерякова Ирина Михайловна, заведующая библиотекой.

16. Центральная районная библиотека Красносельского района, пр. Ветеранов, 155

Читает Власова Елизавета, ученица школы № 291 (10 класс), Победитель чемпионата по чтению.