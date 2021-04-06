В Петербурге стартовал форум СМИ «МедиаСтарт». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

5 апреля в «Точке Кипения – ПромТехДизайн» в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий открылся 9-й Международный молодёжный форум СМИ «МедиаСтарт», участниками которого стали молодые журналисты, издатели, блогеры и авторы медиапроектов из Петербурга, а также представители медиаактивной молодежи из разных городов России и стран ближнего зарубежья, которые присоединились к Форуму благодаря онлайн-трансляции.

Организатором мероприятия выступает Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга на базе СПбГУПТД. Форум проводится при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В Форуме «МедиаСтарт' 2021» принимает участие около 1500 человек из 53 городов России и стран ближнего зарубежья, а на конкурс студенческих и молодежных СМИ прислано более 100 работ из 16 городов. У авторов интересных и перспективных медиа проектов будет возможность получить поддержку, а также стажировки и трудоустройство в редакциях СМИ.

С приветственным словом к участникам обратились председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол и директор Городского студенческого пресс-центра Санкт-Петербурга Катерина Туголукова.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Алексей Демидов отметил, что за девять лет форум «Медиа Старт» стал профессиональной и востребованной площадкой для коммуникации и обмена опытом среди студентов и молодых специалистов медиасферы:

- Мы несем ответственность за воспитание сегодняшних студентов-издателей, блогеров - завтрашних руководителей СМИ, лидеров мнений и, в целом, за будущее отечественной журналистики; делаем все, чтобы способствовать созданию оптимальных условий для получения качественного образования, личностного развития, расширения кругозора начинающих медиаспециалистов. Ценность Форума в том, что в сжатые сроки участники могут узнать об актуальных тенденциях развития медиаиндустрии из первых уст: от самых опытных медиаменеджеров и директоров ведущих городских СМИ.

- Мы как представители медиасообщества являемся одновременно и свидетелями, и активными участниками возникновения новой реальности, формирования новых социальных, экономических, информационных отношений, - добавил председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. - И именно новое поколение специалистов в области медиа - журналистов и блогеров, специалистов в области СММ будут работать в условиях новой реальности, во многом ее формируя. Поэтому очень важно, чтобы новые медиа понимали друг друга и по основным пунктам информационной повестки выступали единым фронтом, поддерживая позитивные общественные проекты. И этот форум как раз один из важных объединяющих факторов.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Директор Городского студенческого пресс-центра Санкт-Петербурга Катерина Туголукова рассказала, что среди присланных в рамках конкурсной программы форума студенческих СМИ в этом году многие из них значительно изменились - в отличие от прошлых лет большинство изданий выходят в социальных сетях и на новых онлайн-платформах. Мультиконвергентность при создании и публикации контента становится основным инструментом для его продвижения на современных информационных ресурсах. Это новое явление, которое интересно изучить.