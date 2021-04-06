Петербургский международный автомобильный салон 2021 пройдет в «Экспофоруме» с 8 по 11 апреля

Петербургский автосалон проходит 8-11 апреля в КВЦ «Экспофорум».
Одно из самых долгожданных автомобильных событий этого года – «Петербургский международный автомобильный салон 2021» – с 8 по 11 апреля пройдет в КВЦ «Экспофорум». В этом году он будет посвящен 125-летию создания в Санкт-Петербурге первого российского автомобиля.
Программа:
- Новинки от европейских (BMW, Volkswagen), российских (LADA), японских (Suzuki), корейских(KIA), американских (TESLA) и китайских (CHERRY) автопроизводителей!
- Массовый тест-драйв серийных моделей: Volkswagen Tiguan, Lada Niva Travel, Peugeot, Suzuki, Citroen, KIA и другие.
- Присоединяйтесь к электрическому миру! Tesla Model X 3, Tesla Model S 4, BMW i3 5, электрические минивэны SOLIS, Xpeng G3, Mini Cooper Electric, Nissan LEAF.
- Испытание автомобилей будущего на тест-драйвах электромобилей: Tesla Model S и BMW i3 Rex.
- Детская интерактивная зона от Лат 24. Игра-квест поможет детям вспомнить правила дорожного движения, заполнит "пробелы" в знаниях и напомнит об ответственности и внимательности на дороге. Для детей и взрослых трассы для радиоуправляемого трофи и дрифт от RC Drift.
- Тюнинг-гараж: Nissan Skyline R33 Е713ВН28, Dodge Viper, BMW E46 320d touring, VW Polo BassLine У652ЕР178 и другие.
- Спортивные машины от Игора Драйв и Политеха.
- Военная техника в гражданском исполнении.
- Для специалистов автомобильной промышленности подготовлена насыщенная деловая программа. 8 апреля в 12:00 состоится пресс-конференция: 125 лет Российского автомобилестроения. Проблемы и перспективы развития производства и автомобильного рынка.
Также пройдут партнерские мероприятия-семинары на различные темы: развитие электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (8 апреля, 15:00), работа на рынке послепродажного обслуживания (9 апреля, 15:00), регистрация и технический осмотр классических автомобилей (10 апреля, 16:00).
Впервые в Санкт-Петербурге «Олдтаймер-Галерея» представит свою масштабную экспозицию ретро-шедевров. Экспонаты этой необычной выставки никогда не повторяются, это всегда – громкие премьеры, сенсации и сюрпризы. Особое внимание в юбилейном году – отечественным машинам, большинство которых настолько редки, что и в прежние времена их нельзя было запросто увидеть на улицах:
- самый первый российский автомобиль Яковлева и Фрезе (1896),
- уникальный «Русско-Балтийский» тип С 24/30 (1910),
- легендарный трактор «Фордзон-Путиловец» (1924), герой первых пятилеток,
- Л-300 «Красный Октябрь» (1930), первенец отечественного мотопрома,
- единственный сохранившийся в мире Москвич-415, опередивший своё время, предтеча современных кроссоверов,
- троллейбус МТБ-82 (1947), автобусы ЗиС-8 (1934) и ЗИЛ-158 (1957), любимцы горожан довоенного и послевоенных десятилетий.
Любители ретро - зарубежной техники также не уйдут с выставки без новых ярких впечатлений:
- шикарные Паккарды «эйт» и «твелв»,
- роскошные Кадиллаки Девилль и «62-я серия»,
- спортивные Остин-Хейли и Бентли,
- трёхкратный победитель «корветовских» конкурсов в США Корвет-Стингрей,
- вальяжный лимузин Линкольн Континенталь,
- бронированный президентский Кадиллак Флитвуд из гаража Джорджа Буша старшего.
Также будет представлен эксклюзивный стенд музея Гаража Особого Назначения ФСО России.
И многие другие экспонаты! Более 100 легендарных ретро-автомобилей!
Где и когда: Петербургский автосалон проходит 8-11 апреля в КВЦ «Экспофорум» по адресу: Петербургское шоссе, 64/1.
Режим работы:
8 апреля с 10.00 до 19.00
9 апреля с 10.00 до 19.00
10 апреля с 10.00 до 19.00
11 апреля с 10.00 до 18.00
*Программа может меняться. Все подробности на сайте pmas.ru