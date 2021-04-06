Петербургский международный автомобильный салон 2021 пройдет в «Экспофоруме» с 8 по 11 апреля

Петербургский автосалон проходит 8-11 апреля в КВЦ «Экспофорум».

Одно из самых долгожданных автомобильных событий этого года – «Петербургский международный автомобильный салон 2021» – с 8 по 11 апреля пройдет в КВЦ «Экспофорум». В этом году он будет посвящен 125-летию создания в Санкт-Петербурге первого российского автомобиля.

Программа:

- Новинки от европейских (BMW, Volkswagen), российских (LADA), японских (Suzuki), корейских(KIA), американских (TESLA) и китайских (CHERRY) автопроизводителей!

- Массовый тест-драйв серийных моделей: Volkswagen Tiguan, Lada Niva Travel, Peugeot, Suzuki, Citroen, KIA и другие.

- Присоединяйтесь к электрическому миру! Tesla Model X 3, Tesla Model S 4, BMW i3 5, электрические минивэны SOLIS, Xpeng G3, Mini Cooper Electric, Nissan LEAF.

- Испытание автомобилей будущего на тест-драйвах электромобилей: Tesla Model S и BMW i3 Rex.

- Детская интерактивная зона от Лат 24. Игра-квест поможет детям вспомнить правила дорожного движения, заполнит "пробелы" в знаниях и напомнит об ответственности и внимательности на дороге. Для детей и взрослых трассы для радиоуправляемого трофи и дрифт от RC Drift.

- Тюнинг-гараж: Nissan Skyline R33 Е713ВН28, Dodge Viper, BMW E46 320d touring, VW Polo BassLine У652ЕР178 и другие.

- Спортивные машины от Игора Драйв и Политеха.

- Военная техника в гражданском исполнении.

- Для специалистов автомобильной промышленности подготовлена насыщенная деловая программа. 8 апреля в 12:00 состоится пресс-конференция: 125 лет Российского автомобилестроения. Проблемы и перспективы развития производства и автомобильного рынка.

Также пройдут партнерские мероприятия-семинары на различные темы: развитие электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (8 апреля, 15:00), работа на рынке послепродажного обслуживания (9 апреля, 15:00), регистрация и технический осмотр классических автомобилей (10 апреля, 16:00).

Впервые в Санкт-Петербурге «Олдтаймер-Галерея» представит свою масштабную экспозицию ретро-шедевров. Экспонаты этой необычной выставки никогда не повторяются, это всегда – громкие премьеры, сенсации и сюрпризы. Особое внимание в юбилейном году – отечественным машинам, большинство которых настолько редки, что и в прежние времена их нельзя было запросто увидеть на улицах:

- самый первый российский автомобиль Яковлева и Фрезе (1896),

- уникальный «Русско-Балтийский» тип С 24/30 (1910),

- легендарный трактор «Фордзон-Путиловец» (1924), герой первых пятилеток,

- Л-300 «Красный Октябрь» (1930), первенец отечественного мотопрома,

- единственный сохранившийся в мире Москвич-415, опередивший своё время, предтеча современных кроссоверов,

- троллейбус МТБ-82 (1947), автобусы ЗиС-8 (1934) и ЗИЛ-158 (1957), любимцы горожан довоенного и послевоенных десятилетий.

Любители ретро - зарубежной техники также не уйдут с выставки без новых ярких впечатлений:

- шикарные Паккарды «эйт» и «твелв»,

- роскошные Кадиллаки Девилль и «62-я серия»,

- спортивные Остин-Хейли и Бентли,

- трёхкратный победитель «корветовских» конкурсов в США Корвет-Стингрей,

- вальяжный лимузин Линкольн Континенталь,

- бронированный президентский Кадиллак Флитвуд из гаража Джорджа Буша старшего.

Также будет представлен эксклюзивный стенд музея Гаража Особого Назначения ФСО России.

И многие другие экспонаты! Более 100 легендарных ретро-автомобилей!

Где и когда: Петербургский автосалон проходит 8-11 апреля в КВЦ «Экспофорум» по адресу: Петербургское шоссе, 64/1.

Режим работы:

8 апреля с 10.00 до 19.00

9 апреля с 10.00 до 19.00

10 апреля с 10.00 до 19.00

11 апреля с 10.00 до 18.00

*Программа может меняться. Все подробности на сайте pmas.ru