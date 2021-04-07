Поговорим о здоровье с доктором медицинских наук Сергеем Бубновским в Доме книги

Имя Сергея Бубновского сегодня знакомо всем, кто хочет жить долго и счастливо. Фото: предоставлено Домом книги

9 апреля в 18:00 приглашаем всех желающих на встречу с доктором медицинских наук и создателем уникальной методики по восстановлению опорно-двигательного аппарата и наиболее важных функций организма в Санкт-Петербургском Доме книги.

Имя Сергея Бубновского сегодня знакомо всем, кто хочет жить долго и счастливо, заботится о своем здоровье и мечтает продлить молодость организма на долгие годы. Бубновский уверен: ни одна таблетка не поможет вам справиться с недугом, если вы сознательно отказываетесь от активности и не помогаете своему организму.

На встрече с читателями автор представит сразу две новые книги, вышедшие в издательство «Эксмо»:

«Активное долголетие или как вернуть молодость вашему телу»-о методах восстановления здоровья и продления активной жизни на максимально долгий срок;

«Истоки мужского сексуального здоровья»-откровенный и важный разговор о мужском здоровье, лечении и профилактике мочеполовых болезней.

Не упустите возможность лично познакомиться с автором и задать ему все волнующие вопросы!

КОГДА: 9 апреля, 18:00

ГДЕ: Дом книги, Санкт-Петербург (Невский проспект, 28)