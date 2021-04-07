Поговорим о здоровье с доктором медицинских наук Сергеем Бубновским в Доме книги

Имя Сергея Бубновского сегодня знакомо всем, кто хочет жить долго и счастливо. Фото: предоставлено Домом книги
9 апреля в 18:00 приглашаем всех желающих на встречу с доктором медицинских наук и создателем уникальной методики по восстановлению опорно-двигательного аппарата и наиболее важных функций организма в Санкт-Петербургском Доме книги.
Имя Сергея Бубновского сегодня знакомо всем, кто хочет жить долго и счастливо, заботится о своем здоровье и мечтает продлить молодость организма на долгие годы. Бубновский уверен: ни одна таблетка не поможет вам справиться с недугом, если вы сознательно отказываетесь от активности и не помогаете своему организму.
На встрече с читателями автор представит сразу две новые книги, вышедшие в издательство «Эксмо»:
«Активное долголетие или как вернуть молодость вашему телу»-о методах восстановления здоровья и продления активной жизни на максимально долгий срок;
«Истоки мужского сексуального здоровья»-откровенный и важный разговор о мужском здоровье, лечении и профилактике мочеполовых болезней.
Не упустите возможность лично познакомиться с автором и задать ему все волнующие вопросы!
КОГДА: 9 апреля, 18:00
ГДЕ: Дом книги, Санкт-Петербург (Невский проспект, 28)