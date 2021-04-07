Международная выставка по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia пройдет в Петербурге 14 по 16 апреля

Фото: expoforum-center.ru
С 14 по 16 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет международная выставка по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia. На выставке вы познакомитесь с новейшими ингредиентами, инновационными лекарствами, продукцией, оборудованием и сервисами для фармацевтического рынка.
Среди участников выставки: Брайт Вэй, IMCoPharma, Аквахром,
Ассоциаций производителей лекарств Республики Армения, производителей Реаторг, Миллаб, Лонг Шенг Фарма Рус, ГК Фармтех, Физлабприбор, СРЛ Кемикал, Синофармтех, АКСО-РУС, Asahi Kasei Bioprocess Europe S.A/N.V., Humble Healthcaare Ltd. и другие компании.
IPhEB Russia – это:
- Репутация маркетплейса №1 фармацевтического рынка, функционального питания и БАД
- Идеальные условия для проведения прямых переговоров с крупнейшими фармацевтическими компаниями
- Охват максимально широкого спектра продукции фармацевтического рынка
- Последние тренды фармацевтической индустрии
- Сокращение временных затрат, упрощение взаимодействия и максимальная доступность поставщиков и покупателей
Участники и посетители мероприятия соберутся вместе, чтобы представить новинки фармацевтики, биоиндустрии, медицины и здравоохранения, поделиться опытом, познакомиться и обсудить будущее российского фармацевтического рынка.
На выставке будут представлены компании, работающие в следующих нишах:
- АФИ и вспомогательные вещества
- Оборудование и технологии для фармпроизводства
- Упаковка и доставка лекарственных средств
- Оборудование, реактивы и материалы для оснащения лабораторий
- Клинические исследования
- IT услуги для фармпредприятий
- Натуральные экстракты
- Функциональные ингредиенты
- БАД и витамин