«Слишком много лазеек»: Петербургские экскурсоводы раскритиковали изменения в закон о туризме

Теперь вести экскурсии смогут только гиды с российским гражданством Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Госдума приняла поправки в закон, которые позволяют вести экскурсии на территории РФ только гидам с российским гражданством. Казалось бы, вот оно – спасение для Петербурга, где в разгар туристического сезона китайцы и индусы, ни на йоту не знающие историю нашей страны, с умным видом рассказывают своим соотечественникам о непростой судьбе России. Однако экскурсоводы города на Неве не торопятся радоваться. По их мнению, от нововведения будет больше проблем, чем пользы.

По новым правилам, все экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут проходить обязательную аттестацию, которая доступна только для граждан России. Всем, кто справится с задачей, выдадут специальный документ и идентификационную карточку. Действовать они будут пять лет, затем потребуется переаттестация.

- Знаете, большинство гидов в нашем городе и так имеют аттестацию, - поясняет «КП» Петербург» председатель правления содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Светлана Селищева. – Таких специалистов у нас порядка 6 тысяч. Только у них аттестация бессрочная и проходили они ее бесплатно. Сейчас же будут взимать за это госпошлину. Такой расклад только усложнит процесс. Никто этому не рад.

По словам Светланы, изначально предполагалось, что поправки в закон помогут избавиться от иностранных гидов, которые ведут экскурсии нелегально. Однако в документе много лазеек, и профессиональное сообщество не верит, что закон будет работать.

По мнению петербургских гидов, новые меры не спасут от иностранцев, которые ведут экскурсии нелегально Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Когда мы хотели изменить ситуацию, мы просили поменять в законе лишь один момент – указать, что гид-переводчик должен быть гражданином России, - рассказывает Светлана. – Но в итоге мы получили документ на 42 листа с уймой расплывчатых формулировок. Например, одна из них гласит, что действие закона не распространяется на религиозные организации и тех, кто с ними сотрудничает. Так любой иностранный гид может сказать, что он паломник, и ничего тут не докажешь. Также под действие закона не попадают те, кто заключил договоры с «объектами» или работает в образовательных целях. Как это понимать? Тем более, что экскурсия изначально подразумевает образование.

Как полагает Светлана, ситуация скорее всего обернется тем, что под раздачу попадут только законопослушные российские экскурсоводы. Ведь их легче будет проверить и привлечь к ответственности. Ожидается, что изменения вступят в силу 1 июля 2022 года. К тому времени Госдума также должна подготовить закон, предполагающий штрафы за нелегальную туристическую деятельность.

Более того, в связи с изменениями Ростуризм разрабатывает единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. В нем будет храниться вся информация о тех, кто прошел аттестацию и имеет соответствующий документ.