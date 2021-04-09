Михаил Пиотровский: «То, что людей так возбудил вопрос об обнаженных скульптурах – это симптом»

Михаил Пиотровский подчеркнул, что в музеях действуют особые правила Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже который день петербургская общественность не унимается из-за скандала, разгоревшегося вокруг Эрмитажа. Напомним, на большой пресс-конференции гендиректор музея Михаил Пиотровский рассказал о недавнем случае, когда в учреждение поступила весьма пикантная жалоба. В ней говорилось о том, что обнаженные скульптуры пагубно влияют на детскую психику, а значит их надо собрать в одной комнате и повесить на нее табличку «18+».

Эти слова мгновенно разлетелись по интернету. Пользователи соцсетей, комментируя записи, связывали обращение с весенним обострением и даже предлагали самого заявителя закрыть в отдельном помещении. Но, как оказалось, даже то, что петербуржцы целиком и полностью встали на сторону Эрмитажа, Пиотровского не обрадовало. Его официальный комментарий появился на странице музея «ВКонтакте».

В обращении говорилось, что произведения мирового искусства якобы развращают детей. Фото: Государственный Эрмитаж

- Я очень сожалею и огорчен, что после моей пресс-конференции, где была предложена целая программа развития постковидного Эрмитажа и музеев вообще, больше всего людей возбудил обыкновенный и традиционный вопрос об обнаженных фигурах и скульптурах, который постоянно существует в музейной жизни и был вспомнен как некая шутка для развлечения, - говорит гендиректор музея.

Михаил Пиотровский пояснил, что обращение написала гражданка, не на шутку обеспокоенная уровнем воспитания жителей. Женщина негодовала, что, дескать, бедным детям приходится наблюдать расставленные повсюду оголенные статуи, причем в основном мужские, а также обнимающиеся. Ей это показалось неприемлемым. Свою жалобу она направила в Смольный, откуда ее и спустили в Эрмитаж.

Карикатура из серии "Провинциалы в Эрмитаже". Фото: Государственный Эрмитаж

- То, что это все так возбудило людей – это симптом. Как само это письмо, так и реакция на него. Это симптом того, что все не очень в порядке у нас со здоровьем общества, - подчеркнул Пиотровский. - Музей особая территория, и в музее можно делать то, что нельзя на улице. Нельзя на улице ходить голым. Нельзя ставить обнаженные скульптуры близко от школы – наверное, это действительно так. А в музее есть другие правила, и эти правила определяются музеем. Можно в музей не ходить, но указывать музею как нужно делать – нельзя.

Также, в связи с ситуацией, на странице главного музея Петербурга появились старинные карикатуры «Провинциалы в Эрмитаже», опубликованные в художественно-юмористическом журнале «Стрекоза» в 1876 году.

Напомним, ранее в пресс-службе музея успокоили жителей, отметив, что все шедевры мировой культуры останутся на своих местах и по-прежнему будут доступны для просмотра.