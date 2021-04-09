Депутаты предлагают ввести в России онлайн-соцуслуги

Чиновники всех уровней смогут обеспечивать нуждающихся компьютерами, планшетами и смартфонами. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

ПОМОЩЬ НА ДИСТАНЦИОНКЕ

Новый формат оказания соцуслуг россиян предлагает ввести в обиход петербургское ЗакСобрание. В федеральном законе хотят закрепить понятие дистанционного обслуживания.

– На сегодня соцобслуживание осуществляют в трех формах: стационарной, полустационарной и на дому, – объяснила депутат Елена Киселева. – Но с введением режима самоизоляции дистанционные формы стали единственно возможными и порой жизненно необходимыми. Ряд услуг – социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые – можно перевести на дистанционку полностью. Новый формат позволит проводить групповые консультации и обеспечит маломобильным гражданам «живое» общение.

Ряд услуг можно перевести на дистанционку полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смысл инициативы в том, чтобы наделить исполнительную власть всех уровней правом обеспечивать нуждающихся компьютерами, планшетами и смартфонами. При надобности курсы компьютерной грамотности, по словам Киселевой, можно организовать прямо на дому.

– Время показало, что киберпространство можно эффективно использовать на благо человека, повышая качество экономических и социальных инструментов. Это останется в нашей жизни и после того, как вирус уйдет, – подчеркнул председатель парламента Вячеслав Макаров. – Мы сделали шаг вперед, теперь важно законодательно расставить все точки над i.

«СПАСАТЕЛЬНЫЕ КРУГИ» ДЛЯ БИЗНЕСА

С ежегодным докладом перед парламентом выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов. Он напомнил, что 2020-й ударил, в первую очередь, по общепиту, торговле, сфере услуг и развлечений.

– Главной целью было сохранить количество предприятий и рабочих мест, – рассказал Абросимов. – Число жалоб в мой адрес выросло на 36 процентов, и большая часть касалась ограничительных мер и получения господдержки. От пандемии пострадали 83 процента предприятий города.

От пандемии пострадали 83 процента предприятий города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Помимо антиковидных мер, бизнес жаловался на преследования и изъятие имущества, на проверки со стороны налоговых органов. Коснулись и проблемы печатных киосков и павильонов, льготные участки которых занимают торговцы шавермой и сухофруктами.

Но, хотя предпринимательское сообщество ожидало большей поддержки со стороны государства, цифры говорят за себя: за год количество предприятий в регионе сократилось на пять процентов, объем валового регионального продукта – лишь на 0,2 процента. И недаром, ведь парламент готовил «спасательные круги» для бизнеса в ручном режиме.

Завершая выступление, омбудсмен предложил продлить действие сниженных налоговых ставок, возобновить мораторий на снос нестационарных торговых объектов и расширить временные границы для продажи на улицах сезонного товара – корюшки. Инвестклимат в Петербурге Абросимов на сегодня оценивает на почти четыре балла из пяти.

ВАЖНО:

– В целом приняли закон «о блокадном кольце»: блокадные льготы распространили на тех, кого война застала не в самом Ленинграде, а в пригородах.

– Второе чтение прошел проект регионального закона «О кадетском образовании»: он предполагает, что в школах появятся кадетские классы.

КСТАТИ:

«Этикет» для кошек и собак

Петербургские депутаты окончательно одобрили поправку в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», над которой трудились почти полтора года, и теперь инициативу направят в Госдуму. Речь идет о создании единых правил для магазинов и заведений общепита по отношению к животным. Этикет для четвероногих посетителей должно разработать правительство России.

– Сейчас хозяева собак мелких пород не расстаются с ними при посещении кафе и ресторанов, магазинов и супермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в продуктовых корзинках и тележках – и они загрязняются шерстью, мехом и прочим, – объясняют инициаторы поправки – депутаты Денис Четырбок и Сергей Никешин.

Цель единых правил – найти компромисс между владельцами питомцев, другими посетителями и бизнесом.