Эксперты объяснили, почему среднестатистическая зарплата в Петербурге такая большая

В «пандемийный» год именно Петербург занял первое место среди регионов Северо-Запада по темпам роста зарплат. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Статистика зарплат за 2020 год, опубликованная Петростатом, взбудоражила читателей «Комсомолки». Народ заинтересовался, откуда взялись такие суммы заработка по районам города на Неве – на взгляд многих, солидные. С вопросом мы обратились к самому Петростату.

В статистическом ведомстве объяснили, что данные рассчитывали на основе информации, которую предоставляют властям сами организации. Причем за основу берут номинальную начисленную зарплату, которая, в отличие от реальной, включает в себя сумму налога.

– Фонд начисленной зарплаты работников делится на численность работников и 12 месяцев, – поясняют в Петростате. – При этом в фонд зарплаты включаются суммы с учетом НДФЛ и других удержаний; компенсации, связанные с режимом работы и условиями труда; доплаты, надбавки и премии.

Зарплаты на карте Петербурга. Фото: Юлия РАФИКОВА

Очевидно, среднее зарплатное арифметическое может быть ниже реальных цифр по нескольким причинам. Например, если разрыв между размером получки начальства и обычных работников слишком велик. Или если часть зарплатного фонда идет неизвестно куда.

Даже понимая законы статистики, абсолютное большинство, глядя на среднюю зарплату в 150 тысяч в месяц (именно столько получают на Петроградской стороне – в родном районе «Комсомолки»), невольно почувствует, что в данные закралась ошибка. Специально для правдорубов и тех, кто просто зарабатывает ниже среднего, существует другой – более объективный – способ расчета.

– Медианная зарплата – это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины – ниже. Например, если штатный состав фирмы – пять человек, а зарплата у них 60, 45, 20, 17 и 15 тысяч рублей, то медианная зарплата составит 20 тысяч (для сравнения, средняя – 31,4 тысячи. – Прим. ред.), – объясняет руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Мария Бузунова. – Такой способ расчета считается более корректным.

Кстати, по наблюдениям аналитиков, в «пандемийный» год именно Петербург занял первое место среди регионов Северо-Запада по темпам роста зарплат, предлагаемых работодателями: за 2020-й среднее предложение выросло на 1368 рублей и составило 55 648 рублей.

КОНКРЕТНО:

Медианные зарплаты по сферам труда в Санкт-Петербурге в 2020 году:

– Высший менеджмент – 90 000 руб.,

– Добыча сырья – 72 700 руб.,

– Информационные технологии – 70 000 руб.,

– Автомобильный бизнес – 60 000 руб.,

– Строительство, недвижимость – 60 000 руб.,

– Монтаж и обслуживание оборудования, сервис – 55 000 руб.,

– Банки, инвестиции, лизинг – 50 000 руб.,

– Закупки – 50 000 руб.,

– Консультирование – 50 000 руб.,

– Медицина, фармацевтика – 50 000 руб.,

– Производство, сельское хозяйство – 50 000 руб.,

– Спортклубы, фитнес, салоны красоты – 50 000 руб.,

– Юриспруденция – 50 000 руб.,

– Управление персоналом, тренинги – 47 500 руб.,

– Страхование – 47 000 руб.,

– Искусство, развлечения, масс-медиа – 45 000 руб.,

– Продажи – 45 000 руб.,

– Рабочий персонал – 45 000 руб.,

– Транспорт, логистика – 45 000 руб.,

– Бухгалтерия, финансы – 42 000 руб.,

– Безопасность – 40 000 руб.,

– Госслужба, НКО – 40 000 руб.,

– Домашний персонал – 40 000 руб.,

– Наука, образование – 40 000 руб.,

– Туризм, гостиницы, рестораны – 39 000 руб.,

– Административный персонал – 37 500 руб.,

– Начало карьеры, работа без опыта – 35 000 руб.

(по данным HeadHunter)