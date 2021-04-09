Эксперты объяснили, почему среднестатистическая зарплата в Петербурге такая большая

В «пандемийный» год именно Петербург занял первое место среди регионов Северо-Запада по темпам роста зарплат.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Статистика зарплат за 2020 год, опубликованная Петростатом, взбудоражила читателей «Комсомолки». Народ заинтересовался, откуда взялись такие суммы заработка по районам города на Неве – на взгляд многих, солидные. С вопросом мы обратились к самому Петростату.
В статистическом ведомстве объяснили, что данные рассчитывали на основе информации, которую предоставляют властям сами организации. Причем за основу берут номинальную начисленную зарплату, которая, в отличие от реальной, включает в себя сумму налога.
– Фонд начисленной зарплаты работников делится на численность работников и 12 месяцев, – поясняют в Петростате. – При этом в фонд зарплаты включаются суммы с учетом НДФЛ и других удержаний; компенсации, связанные с режимом работы и условиями труда; доплаты, надбавки и премии.
Зарплаты на карте Петербурга.
Фото: Юлия РАФИКОВА
Очевидно, среднее зарплатное арифметическое может быть ниже реальных цифр по нескольким причинам. Например, если разрыв между размером получки начальства и обычных работников слишком велик. Или если часть зарплатного фонда идет неизвестно куда.
Даже понимая законы статистики, абсолютное большинство, глядя на среднюю зарплату в 150 тысяч в месяц (именно столько получают на Петроградской стороне – в родном районе «Комсомолки»), невольно почувствует, что в данные закралась ошибка. Специально для правдорубов и тех, кто просто зарабатывает ниже среднего, существует другой – более объективный – способ расчета.
– Медианная зарплата – это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины – ниже. Например, если штатный состав фирмы – пять человек, а зарплата у них 60, 45, 20, 17 и 15 тысяч рублей, то медианная зарплата составит 20 тысяч (для сравнения, средняя – 31,4 тысячи. – Прим. ред.), – объясняет руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Мария Бузунова. – Такой способ расчета считается более корректным.
Кстати, по наблюдениям аналитиков, в «пандемийный» год именно Петербург занял первое место среди регионов Северо-Запада по темпам роста зарплат, предлагаемых работодателями: за 2020-й среднее предложение выросло на 1368 рублей и составило 55 648 рублей.
КОНКРЕТНО:
Медианные зарплаты по сферам труда в Санкт-Петербурге в 2020 году:
– Высший менеджмент – 90 000 руб.,
– Добыча сырья – 72 700 руб.,
– Информационные технологии – 70 000 руб.,
– Автомобильный бизнес – 60 000 руб.,
– Строительство, недвижимость – 60 000 руб.,
– Монтаж и обслуживание оборудования, сервис – 55 000 руб.,
– Банки, инвестиции, лизинг – 50 000 руб.,
– Закупки – 50 000 руб.,
– Консультирование – 50 000 руб.,
– Медицина, фармацевтика – 50 000 руб.,
– Производство, сельское хозяйство – 50 000 руб.,
– Спортклубы, фитнес, салоны красоты – 50 000 руб.,
– Юриспруденция – 50 000 руб.,
– Управление персоналом, тренинги – 47 500 руб.,
– Страхование – 47 000 руб.,
– Искусство, развлечения, масс-медиа – 45 000 руб.,
– Продажи – 45 000 руб.,
– Рабочий персонал – 45 000 руб.,
– Транспорт, логистика – 45 000 руб.,
– Бухгалтерия, финансы – 42 000 руб.,
– Безопасность – 40 000 руб.,
– Госслужба, НКО – 40 000 руб.,
– Домашний персонал – 40 000 руб.,
– Наука, образование – 40 000 руб.,
– Туризм, гостиницы, рестораны – 39 000 руб.,
– Административный персонал – 37 500 руб.,
– Начало карьеры, работа без опыта – 35 000 руб.
(по данным HeadHunter)