«Поехали»: Шоу дронов ко Дню космонавтики устроили в Великом Новгороде

500 дронов составляли фигуры ракеты, спутника и станции "Мир". Фото: vk.com/nikitinandrey2017

Удивительное и красочное шоу ко Дню космонавтики устроили в Великом Новгороде. В ночь на 12 апреля в небо над городом, рядом со знаменитым Кремлем поднялись 500 светящихся беспилотных аппаратов. Они «нарисовали» картину первого полета человека в космос.

- Более 500 световых дронов в небе над Великим Новгородом. С Днем космонавтики! – написал на своей страничке ВКонтакте губернатор Новгородской области Андрей Никитин, опубликовавший видео шоу.

Большинство жителей города, да и не только его – видео быстро разошлось по соцсетям – оказались в полном восторге: «Это лучше фейерверка»; «Здорово! Красотища! Думал ли Гагарин , что пройдет всего 60 лет, а техника сделает такой рывок», - пишут новгордцы в комментариях.

Красочное шоу прошло в небе над Кремлем. Фото: vk.com/nikitinandrey2017

Само световое представление длилось около десяти минут. Сначала дроны составили в небе фигуры взлетающей ракеты и первого искусственного спутника Земли, а потом станции «Мир».

Отметим, что устроителем шоу была петербургская компания, специализирующаяся на производстве дронов и проведении подобных мероприятий. Причем 500 беспилотников в небе одновременно – не рекорд, в сентябре 2020 года в Петербурге, в день памятных мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны в воздух поднимались более двух тысяч летательных аппаратов.