20 человек задержали после массовой драки из-за женщины в центре Петербурга

Массовая драка из-за женщины произошла в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку после жесткой массовой драки, которая произошла у ночного клуба в центре города. Потасовка началась в пятом часу утра понедельника, 12 апреля 2021 года, в Апраксином дворе, дом 28/30 по Садовой улице. Очевидцы вызвали полицию, чтобы разнять две группы разъяренных мужчин, которые в дело пустили не только кулаки, но и ножи.

- На место выехали оперативники и задержали 20 человек. Они доставлены в полицию для выяснения причины драки, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате драки четыре человека получили ножевые ранения. Один из них 19-летний парень попал в реанимацию Мариинской больницы с глубокой раной грудной клетки. Еще один 21-летний молодой человек госпитализирован с раной живота. Двое парней 23 лет и 18 лет получили резаные раны рук.

Драка попала на видео камеры, установленной на улице перед входом в клуб. На кадрах видно, как толпа людей выходит из помещения. Все молодые люди одеты в спортивную одежду. Они разбиваются на группки и ожесточенно бьют друг друга - кто-то валяется на земле, кого-то прижимают у стены.

По предварительным данным, драка между двумя группами отдыхающих в ночном клубе началась из-за конфликта - кто-то не поделил женщину. Однако все детали сейчас устанавливает полиция. Уголовное дело будет возбуждено после проверки.