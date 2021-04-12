Петербургские ученые СПбГУПТД разработали технологию, способную сделать любую ткань самоочищающейся. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) под руководством заслуженного деятеля науки РФ профессора Александра Киселева разработали технологию создания текстильных материалов любого состава, которые самоочищаются от загрязнений под действием солнечного света или после обработки водой и могут иметь разные цвета. При этом уничтожаются как загрязнения, так и бактерии, и микроорганизмы. В природных условиях одежда из таких тканей будет самоочищаться при попадании под дождь или солнце.

Для создания тканей нового поколения на абсолютно любой текстильный материал наносится специальное покрытие из интерференционных пигментов - наночастиц на основе оксидов титана, железа, олова, никеля, алюминия, хрома и других металлов. При этом для внедрения процесса покрытия в производство достаточно будет оборудования, имеющегося на каждом текстильном предприятии. Ученые подсчитали, что себестоимость такой обработки обойдется промышленникам в сумму около 80 рублей за квадратный метр.

В отличие от других видов самоочищающихся тканей, созданных в России, разработка ученых СПбГУПТД уникальна тем, что покрытие может наноситься на ткани любого состава, в том числе с содержанием металлизированных нитей и смеси волокон. Это позволило расширить сферу применения таких материалов. Еще одной уникальной особенностью разработки является колористический эффект, который может достигаться при обработке: ткань начинает переливаться и менять оттенок в зависимости от того, как на нее падает свет.

Доцент кафедры химических технологий СПбГУПТД Наталья Дащенко и профессор Александр Киселев. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

- Эффект самоочищения поверхности обработанной ткани достигается за 20 минут экспонирования УФ-лучами в случае модельного загрязнителя (раствора органического красителя), - комментирует результаты испытаний один из авторов разработки, доцент кафедры химических технологий СПбГУПТД Наталья Дащенко. - Для натуральных органических загрязнителей (вишневый сок, чай, кофе) — за 50 минут воздействия УФ-лучами. Неорганические загрязнения (сажа, земля) удаляются с такой поверхности путем захвата стекающими каплями воды, поскольку покрытие на основе наноразмерного диоксида титана обладает супергидрофильными свойствами.

Такие ткани найдут применение при производстве спортивного инвентаря и одежды, эластичных, фиксирующих повязок, наколенников и налокотников, для обивки инвалидных кресел. Также ткани могут быть применены при производстве одежды, защищающей человека от поражения электрическим током или экстремально высоких температур, так как такую одежду не подвергают частым стиркам. Из-за особого цветового эффекта разработка становится актуальна в сфере производства интерьерных текстильных изделий, портьер, материалов для обивки мебели и салонов автомобилей.

Ученые пояснили, что тканей со свойствами самоочищения поверхности и структурной окраской сегодня в России нет, аналоги есть за рубежом, что делает разработку ученых СПбГУПТД ориентированной и на импортозамещение. Кроме того, есть планы по выходу на внешние рынки, в частности, на данном этапе ведутся переговоры с компанией - автопроизводителем из Турции, заинтересованной во внедрении разработки ученых СПбГУПТД.