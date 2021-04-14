Сами вы такого не увидите. Показываем, как разводят Дворцовый мост

За своевременной и безопасной разводкой мостов следят операторы Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда смотришь на развод мостов, кажется, будто их створки расходятся сами по себе, плавно и медленно. Но на самом деле поднимающиеся крылья – это только вершина механизма. Все самое главное происходит внизу, в небольшом помещении, где находятся операторы и внимательно следят за тем, чтобы все произошло своевременно, четко и безопасно.

На пульте управления множество кнопок. Просто так в них не разобраться Фото: Олег ЗОЛОТО

В честь начала навигации руководство «Мостотреста» решило показать журналистам, как устроены механизмы одного из самых живописных мостов Санкт-Петербурга – Дворцового. Пункт управления находится прямо в опоре путепровода.

За соблюдением правил безопасности внимательно следят операторы Фото: Олег ЗОЛОТО

- Помещение внутри опоры называется галерея. Только у нас на стенах не картины, а шкафы с оборудованием, - рассказывает начальник бригады Дворцового моста Дмитрий Пусташинский. – Часть этого оборудования как раз влияет на ход разводки.

Пункт, откуда управляют разводкой мостов, находится в одной из опор Фото: Олег ЗОЛОТО

Также журналистам показали пульт управления со множеством кнопок и экранов. На Дворцовом мосту, как и на всех остальных, установлены камеры, которые в режиме реального времени транслируют обстановку на дороге. Это, как пояснил начальник бригады, нужно для того, чтобы при разводке мостов никто не пострадал.

На камерах в режиме онлайн видно, что происходит на мосту Фото: Олег ЗОЛОТО

ТТХ Дворцового моста

Общая длина моста - 260 м

Ширина - 27,7 м.

Количество пролетов - 5

Высота свода над водой 6,3 м (30 м в разведённом положении)

Полос для движения транспорта - 6