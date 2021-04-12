Выставка Город собак пройдет в Экспофоруме 24-25 апреля

Лучшие представители своих пород прибудут в «Экспофорум» для получения высоких оценок именитых экспертов.

24-25 апреля в «Экспофоруме» пройдет масштабная выставка Город собак. Это большое яркое событие и замечательный праздник для всех любителей собак, жителей и гостей Санкт-Петербурга. Территорию павильона, размером с два футбольных поля, заполнят более 4 000 лучших представителей своих пород.

В рамках проекта Город собак пройдут интернациональные выставки собак Гран-при «Весенний Петербург» и «Элита-Петербург». Гостей ждут тысячи собак – лучшие представители своих пород прибудут в «Экспофорум» для получения высоких оценок именитых экспертов. Посетители смогут пообщаться с заводчиками и договориться о приобретении щенков, а также определиться с выбором породы будущего питомца.

Зрелищные соревнованиями по танцам с собаками, а также увлекательные показательные выступления по кинологическим видам спорта не оставят равнодушными гостей выставки.

Ярким событием в рамках выставки «Города собак» несомненно станет Фестиваль животных из приютов «Ветер перемен». Это мероприятие проходит в течение всей выставки. Это хорошая возможность для бездомных животных встретить любящего хозяина, а для горожан − обрести преданного друга. Выбрать питомца из приюта помогут волонтеры.

Более 60 компаний представят товары и услуги для домашних животных. Хозяева домашних животных смогут познакомиться с зоо-новинками и приобрести что-нибудь интересное и вкусное для своих любимцев.

На территории выставочного комплекса «Экспофорум» тщательно соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, необходимые для посещения выставки. К тому же мероприятие полностью pet-friendly. На «Зоошоу» можно прийти со своим любимцем. У четвероногого гостя должен быть ветеринарный паспорт с отметками о действующих прививках.

Стоимость билетов 250-350 рублей.