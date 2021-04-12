Три машины утонули в котловане при прорыве трубы у ТРК «Меркурий» в Петербурге

Трубу с горячей водой прорвало у со стороны Беговой улицы. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная коммунальная авария произошла днем 12 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга. На Беговой улице, у торгово-развлекательного центра «Меркурий» прорвало трубу с водой. На месте ЧП, прямо у террасы ресторана, тут же образовалась воронка, в которую начали падать припаркованные автомобили. На глазах прохожих в котловане утонули три иномарки.

- Капец! Смотри, машина провалилась, тонет, - комментировали происходящее шокированные горожане.

В управляющей теплосетями организации уже знали к тому моменту о ЧП и отправили на место аварийную бригаду.

- Сообщение о технологическом нарушении с вытеканием воды на поверхность у торгового центра «Меркурий» поступило в диспетчерскую службу ГУП «ТЭК СПб» в 15:47 12 апреля. По адресу: ул. Савушкина, 141, были направлены две бригады ТЭКа. Технологическое нарушение возникло на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм, - сообщает пресс-служба предприятия.

Коммунальщики отмечают, что вытекание кипятка остановлено, жилые дома от теплоснабжения и снабжения горячей водой не отключались.

- В зоне вытекания находятся несколько автомобилей. На место были вызваны страховые комиссары для оценки возможного ущерба, - сообщает ГУП «ТЭК СПб».

Надо сказать, что полтора года назад практически на этом месте, 30 метрами левее уже был один прорыв. Тогда фонтан воды бил в небо на десяток метров, а разбросанными камнями были побиты несколько автомобилей.