Жуть: Грандиозный пожар Невской мануфактуры сняли с воздуха

ЧП произошло на Октябрьской набережной. Фото: REUTERS

Больше шести часов в Санкт-Петербурге тушат пожар на Октябрьской набережной, 50, где днем 12 апреля загорелось здание Невской мануфактуры. События развивались крайне стремительно. В 12.35 на место прибыли первые расчеты МЧС - тогда пожару был присвоен 2 ранг сложности. Но уже через полчаса стало понятно, что ЧП серьезное, так как огонь распространялся с немыслимой скоростью (в том числе из-за ветра, - примеч.Авт.).

Огонь уничтожил все здание. Фото: REUTERS

В 13.13 ранг пожара на Невской мануфактуры был повышен до №5. Пламя, вырывающееся из окон шестиэтажного здания, полыхало так, что деревья рядом за несколько минут превратились в головешки. А столб черного дыма виднелся за несколько километров от места ЧП.

Площадь пожара составила больше 20 000 кв.м. Фото: REUTERS

В 14:26 обрушилась еще и кровля здания. К сожалению, во время тушения один из спасателей был признан погибшим. К вечеру площадь пожара увеличилась до 25 000 кв.м. Масштабы бедствия хорошо видны на фото, сделанных с помощью квадрокоптера.

- Жуть, - вздыхают очевидцы, - до этого такой страшный пожар мы видели только в кино.

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