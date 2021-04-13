Режим самоизоляции вновь введен для пожилых людей в Новгородской области

Пожилым новгородцам опять ввели карантин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Режим самоизоляции для пожилых людей решено вновь ввести в Новгородской области. Об этом, на заседании оперативного штаба, заявил губернатор региона Андрей Никитин. Причиной не самых популярных мер стал рост заболеваемости коронавирусом на 7%

- Большая угроза заболевания сохраняется для людей старшего возраста. Поэтому, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, предлагаю вернуть режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет и неработающих граждан от 60 до 65 лет. За исключением посещения объектов торговли, расположенных рядом с домом, аптек и прогулок – с 8 до 11 часов. А также, если необходимо обратиться за медицинской помощью, - сказал Никитин, чьи слова приводит пресс-служба правительства Новгородской области.

При этом режим самоизоляции для указанной категории был отменен совсем недавно – в феврале 2021 года. Отметим, что суточная заболеваемость в Новгородской области составляет около 40 человек. За все время пандемии в регионе отмечено 29 182 случая заражения инфекцией ковид-19. 26 540 человек выздоровели, а 121 – скончался.

С момент начала массовой вакцинации в область поступило 44 342 дозы вакцины. Первый этап вакцинации прошли 35 847 человек, а завершили процесс около 22 тысяч новгородцев. По данным местного Минздрава, более 50% привитых – люди старше 60 лет.