5-летняя девочка погибла при пожаре в Ленинградской области

Девочка погибла на глазах матери в садоводстве под Выборгом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Маленькая девочка стала жертвой пожара, произошедшего вечером 12 апреля в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного МЧС около 20:06. В садоводстве «Дружба» полыхал деревянный дом. Он оказался заперт, а пожарных вызвал один из соседей. На место ЧП примчались все экстренные службы.

- Прибывшему наряду полиции сотрудники противопожарной службы пояснили, что в результате возгорания одноэтажного жилого деревянного дома госпитализированы два человека – 5-летняя девочка (не обгорела, надышалась угарным газом) и 27-летняя женщина, предположительно мать, находившаяся в состоянии крайней истерики, - сообщает источник «КП-Петербург».

Малышку, запертую в одной из комнат, нашли еще живой, но сильно перемазанной в саже. Была ли мама девочки внутри дома, или пришла позднее, установить не удалось - женщина оказалась практически во вневменяемом состоянии из-за произошедшего - «Мать ребенка находится в истерике, получить информацию сложно».

Обеих срочно доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны и через час девочка скончалась. Ее мать физически почти не пострадала, однако ее психическое состояние было крайне тяжелым. Тем не менее, после оказания мед помощи ее отпустили из больницы.

Известно, что дом был не газифицирован, а предварительной причиной пожара называют замыкание электрического нагревателя, которым обогревался в холода садовый домик.

По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».