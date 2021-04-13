Холод возвращается в Петербург

В Петербурге будет солнечно, но прохладно. До лета еще далеко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Холода возвращаются в Петербург. Уже в ближайшие сутки температура уйдет от почти рекордных +20 к условно-комфортным +7 градусам. А в ночь на среду и вовсе возможен мокрый снег.

- Уже во вторник начнется похолодание, к вечеру пойдут небольшие дожди. В среду в Петербурге будет еще холоднее, ночью возможен мокрый снег, вероятнее всего по области, и дождь. И я сомневаюсь, что до конца недели температура выйдет на понедельничные значения (+18…+20 градусов). Вся неделя будет нежаркая. По ночам будет -1…+4, днем +8…+11 градусов, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу, с четверга, 15 апреля, в Петербурге будет сухая и солнечная, но не слишком «жаркая» погода. И только в воскресенье начнется потепление. Дневная температура достигнет +17 градусов.

Однако стабильного поворота на лето ждать пока не стоит. Первая половина весны в Петербурге изменчива и частенько бывают температурные аномалии.

- С воскресенья, как я уже говорил, начнется небольшое потепление на 3-4 дня. Потом снова будет снижение температуры, до уровня чуть ниже климатической нормы, также 3-4-5 дней. Это типичная для апреля ситуация. Такая смена погоды будет примерно до 25 апреля, и можно надеяться, что последние пять дней будут более теплыми, - уточнил Михаил Леус.

Что касается прогноза на май, то пока метеорологи не заглядывают так далеко - «там посмотрим». А вот лето в Петербурге должно быть теплым. И даже чуть сильнее, чем обычно. Впрочем, долгосрочные предсказания погоды имеют вероятность не выше 60%.