«Комсомолка» встретила весну в Мурино весело и вкусно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Солнечные апрельские выходные - чем не повод собрать близких и отправиться на дачу или за город на шашлыки? Заехать утром в гипермаркет, закинуть покупки в машину и - в путь.

В это воскресенье царила именно такая атмосфера: расслабленная, радостная, загородная. Но посетителей гипермаркета «Лента» ждал приятный сюрприз. На парковке с самого утра собирали сцену. Готовилось что-то интересное...

- Фото: Олег ЗОЛОТО

Мурино - один из самых густонаселенных районов Ленобласти: с 2010 года, в связи с массовой застройкой территорий, начался резкий скачок населения. Сегодня оно составляет 65 тысяч человек. В 2019 году Мурино получило статус города. Города, который находится всего в семнадцати километрах от Петербурга. И, несмотря на развитую инфраструктуру, в здесь пока есть не все атрибуты городской жизни.

Например, еще нет своего кинотеатра или открытой площадки для массовых развлекательных и спортивных мероприятий. Но это не помешало «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» и общественному деятелю Нелли Фассаховой вместе с инициативной группой устроить в воскресенье большой весенний праздник.

Общественный деятель Нелли Фассахова вместе с инициативной группой помогла устроить праздник. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы решили, что Мурино не хватает праздника, - обратилась Нелли с приветственным словом со сцены. - Жаль, что не смогли провести это на территории Мурино, потому что там не оказалось подходящего места. Но «Лента» любезно согласилась предоставить нам парковку рядом с гипермаркетом в Буграх, на пограничной территории между городскими поселениями. И это хорошо: здесь много места, мы можем веселиться целый день.

- Фото: Олег ЗОЛОТО

КТО ПОЗДРАВИЛ?

Программа началась в полдень с официального обращения ведущих и шоу иллюзиониста Mister Ed. Как только фокусник разложил свой волшебный стол с загадочными предметами, к сцене подтянулась детвора. Выстроилась очередь и в палатку с аквагримом.

В палатку с аквагримом выстроилась очередь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не только зрелищ, но еще и хлеба мы предложили гостям праздника. Подкрепиться можно было бутербродами с имитированной икрой, рубленой рыбой и нежной пастой «Кремфиш» от компании «Европром».

Подкрепиться можно было бутербродами с имитированной икрой от компании «Европром». Фото: Олег ЗОЛОТО

Градус веселья подняла танцевальная школа «Этап» из Мурино: девчонки устроили зажигательный мастер-класс по хип-хопу, а после устроили танцевальный баттл между самыми активными зрителями. К слову, победила дружба и каждый участник этого состязания получил сладкие призы.

Активную часть программы сменила не менее интересная - викторина на знание Мурино. А побороться было за что! В призовом фонде были полезности для дома и билеты на детские спектакли в музыкальный театр «Зазеркалье»! Как оказалось, среди зрителей нашлись настоящие краеведы. Как известно, лучший подарок - это книга. Медиагруппа «Комсомольская правда» продолжила краеведческую викторину с розыгрышем книг и детских журналов от собственного издательства.

Но и это еще не все. Внимание детей и взрослых привлекло научное интерактивное крио-шоу от Вячеслава Згура. Харизматичный ученый в белом халате колдовал с колбами и мензурками, а зрители могли не только наблюдать за происходящим, но и принять в этих опытах активное участие.

- Фото: Олег ЗОЛОТО

А потом в гости на праздник заглянули смешные пушистики от праздничного антиагентства «Чудеса на заказ» с шоу летающих подушек. Зрители от души веселились и подбрасывали огромные яркие подушки в воздух: веселье от представления захватило все возраста.

Мы разыграли среди присутствующих полсотни призов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настало время и для серьезной части. Впереди большой праздник - 9 Мая. В преддверии его Нелли Фассахова рассказала о патриотическом проекте «Дети Победы». - У нас есть проект совместно с Санкт - Петербургской епархией Русской православной церкви, в рамках которого учреждена одноименная медаль «Дети Победы», - объяснила Нелли. - Эта медаль вручается ветеранам труда и тем, кто рожден до 1953 года включительно. Она предназначена для тех, кто пережил войну, будучи маленьким ребенком, потерял родителей и был вынужден на своих плечах нести всю тяжесть послевоенной разрухи. Это люди, которые восстанавливали нашу Родину из тех руин, в которые ее повергла Великая Отечественная война.

В Мурино есть не только детские развлечения, но и масса интересного для молодежи и взрослых. Например, школа боевых искусств - Клуб единоборств ShinkarenKO’s GYM. Самооборона - очень полезный навык в наше время, чтобы постоять за себя, если того потребуют обстоятельства. Буквально за мгновение прямо на асфальте перед сценой образовался татами, на котором ученики школы устроили показательные бои.

Приятную новость для замужних девушек и молодых мам сообщила Наталья Рогова, организатор конкурсов «Миссис СПб» и «Миссис Ленобласть» от Федерации «Миссис Санкт-Петербург». Стартовал конкурс «Миссис Мурино». Оставить заявку можно на страничке конкурса.

Стартовал конкурс «Миссис Мурино». Оставить заявку можно на страничке конкурса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем временем Вячеслав Згура сменил халат ученого на элегантный синий костюм и разыграл подарки еще от нескольких партнеров: вкусные наборы и дизайнерский арт-календарь от компании «Европром», детские книги и журналы «Фиксики», «Царевны», «Ми-ми-мишки» от медиагруппы «Комсомольская правда», билеты на музыкально-поэтический вечер «Музыкослов» в «Колизей Арена», сертификаты в аквапарк «Питерлэнд» и сертификат на 5000 рублей от ресторана «Мемо». Что ни говори, воскресенье у жителей Мурино получилось вкусным, веселым и радостным. Самое главное, что все остались довольны!

Компания «Европром» проверяла гостей на знание шедевров искусства. Фото: Олег ЗОЛОТО

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