Премьера лекции Дмитрия Быкова «Форрест Форевер» в Петербурге

Дмитрий Быков: «Питер – город людей сложных».

Впервые лекция о любимом герое сотен миллионов зрителей с огромным успехом прошла в Москве в январе 2021 года.

Почему Дмитрий Быков решил обратиться к образу Форреста Гампа?

По мнению писателя, «мы присутствуем при канонизации образа идиота»:

«Оказывается, что такой герой, как Форрест Гамп, простой малый – это и есть такое средоточие добра. Но в реальности это не так. И о том, почему у режиссера Земекиса получилось, а в жизни обычно не получается, я и попытаюсь поговорить, сравнив Форреста Гампа с безумно расплодившимися простыми людьми, которые так странно наслаждаются своей простотой. В Питере, городе людей сложных, мне это кажется даже более уместно, чем в Москве».

КОГДА:17 апреля (17:00)

ГДЕ: Концертный зале Яани Кирик (Декабристов 54А)