Поль Мориа возвращается в Петербург

Поль Мориа «На Бис»!

17 апреля «на бис!» оркестр IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко сыграет самые солнечные хиты великого французского романтика.

Love Sound - так помечалась в Японии музыка Оркестра Поля Мориа. Его называли французским мастером «легкой музыки». Но она отнюдь не была легкой: она была светлой и радостной. Маэстро создал собственный гранд-оркестр, написал лучшие песни для Шарля Азнавура, Мирей Матье, Далиды и Мориса Шевалье. Его очень любили в бывшем СССР, а музыкальные заставки «В мире животных», «Кинопанорама», прогноза погоды в программе «Время» стали символами целой эпохи советского телевидения и радио. Не все эти знаменитые мелодии были написаны самим маэстро, но стали хитами именно в исполнении его Оркестра.

Слава Поля Мориа вовсе не поблекла в наши дни. Сегодня поисковики интернета при одном лишь клике на имя Paul Mauriat выдают до 200 композиций. Уместить их в один концерт не представляется возможным, но петербургский оркестр IP Orchestra под управлением дирижера Игоря Пономаренко соткал насыщенную, как мозаика собора Нотр-Дам де Пари, программу, наполненную солнцем и светом.

Двух дирижеров, Поля Мориа и Игоря Пономаренко, часто сравнивают. В обоих есть атом солнца, безграничная любовь к музыке и открытость эксперименту. Даже имена двух маэстро созвучны.

- Друзья в шутку часто называют меня Поно Мориа, - смеется Игорь Пономаренко. – Однажды конферансье так и объявил со сцены: «Оркестр под управлением Игоря Поно Мориа!».

В 2009 году Игорь Леонидович создал свой собственный оркестр, который успел прославиться в России и за ее пределами. Симфонический IP Orchestra давно стал большой любовью для меломанов десятков и даже сотен городов России и ближнего Зарубежья: год от года оркестр шествует по стране с оригинальными программами, буквально взрывающими залы. И каждый раз поклонники ждут от IP Orchestra новых ошеломляющих открытий.

Одним из таких открытий станет концерт «на бис!» с мелодиями оркестра Поля Мориа. Музыка, наполненная весной, солнцем и вдохновением.

17 апреля его мелодии прозвучат в новом концертном зале в Николаевском Дворце (Дворец Труда). Начало в 18-30.