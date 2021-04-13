Как появляются новые концепции новостроек в Петербурге

Трансляция онлайн-конференции пройдет 14 апреля.

Скучные безликие многоэтажки - уже вчерашний день. Современные покупатели хотят получать удовольствие не только от квартиры, которую покупают, но и от самого дома, его окружения. Поэтому застройщики делают все, чтобы жилые комплексы удивляли и запоминались. Изменения коснулись практически всех составляющих строящихся домов - подхода к формированию планировочных решений, к дизайну мест общего пользования, к наполнению и организации дворовой территории. Главная задача девелопера сегодня – создание комфортной, дружелюбной, современной жилой среды, соразмерной человеку. Удается ли это застройщикам? Выясним это у них самих в эфире радио «Комсомольской правды».

О том, кто и как разрабатывает концепции жилых комплексов, чем отличаются дома с идеей и насколько они популярны у петербуржцев мы поговорим с директором по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Ольгой Семёновой-Тян-Шанской, директором по развитию Компании Л1 Надеждой Калашниковой и заместителем генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максимом Жабиным.

Трансляция онлайн-конференции пройдет 14 апреля в 13.03 на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».