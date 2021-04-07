Международный турнир по смешанным единоборствам состоится в Тинькофф Арене

OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP пройдет в КСК Тинькофф Арена.

Лига OPEN FC впервые в Санкт-Петербурге: третий международный турнир по смешанным единоборствам состоится на берегах Невы.

Россиянин Александр Маслов пройдёт проверку невероятно опытным экс-бойцом UFC Луисом Энрике Барбоза из Бразилии - на кону стоит пояс организации в тяжелом весе!

В соглавном бою вечера российский боец Сергей Романов попытается выйти на победную тропу: его соперником станет мощный бразилец Ванилтон Энтьюнс.

Не пропустите! Будет жарко!

OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP

КОГДА: 17 апреля 18-00

ГДЕ: КСК Тинькофф Арена