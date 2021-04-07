Международный турнир по смешанным единоборствам состоится в Тинькофф Арене

OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP пройдет в КСК Тинькофф Арена.
Лига OPEN FC впервые в Санкт-Петербурге: третий международный турнир по смешанным единоборствам состоится на берегах Невы.
Россиянин Александр Маслов пройдёт проверку невероятно опытным экс-бойцом UFC Луисом Энрике Барбоза из Бразилии - на кону стоит пояс организации в тяжелом весе!
В соглавном бою вечера российский боец Сергей Романов попытается выйти на победную тропу: его соперником станет мощный бразилец Ванилтон Энтьюнс.
Не пропустите! Будет жарко!
OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP
КОГДА: 17 апреля 18-00
ГДЕ: КСК Тинькофф Арена