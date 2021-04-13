Долгожданная «живая» встреча специалистов ТЭК традиционно пройдет на площадке Экспофорума

Деловая программа РМЭФ-2021 отражает приоритеты развития российской энергетики и положения новой Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Деловая программа объединит тематические конференции и круглые столы, посвященные перспективам развития отрасли. Новые технологии и оборудование продемонстрирует XXVIII Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника».

В 2021 мероприятие пройдет в очном формате: на РМЭФ приглашены лидеры энергетического сектора, производители оборудования, разработчики инновационных решений, известные региональные эксперты, ученые, молодые специалисты.

Деловая программа РМЭФ-2021 отражает приоритеты развития российской энергетики и положения новой Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, принятой и утвержденной Правительством РФ летом 2020 года. На повестке Форума – актуальные вопросы мировой и отечественной энергетики: энергоэффективность, энергоснабжение, теплоснабжение, цифровизация отрасли, модернизация мощностей и многие другие.

Особое внимание будет уделено государственным и инвестиционным программам Минэнерго России. Сегодня основные направления работы связаны с вопросами развития энергетики, повышения энергоэффективности, надежности сетей, контроля технического состояния энергообъектов, модернизации теплосетей, внедрения оптимизированной системы тарифообразования и модели управления спросом на электроэнергию.

Главным событием Форума станет Пленарное заседание «Российская энергетика – основа долгосрочного устойчивого развития России». Эксперты обсудят вопросы реализации крупномасштабной программы модернизации оборудования ТЭС, строительство новых АЭС, программу государственной поддержки генерации на основе ВИЭ на период 2025-2035 годов. Отдельное внимание будет уделено проектам модернизации ТЭС с использованием отечественных ГТУ, а также новой климатической политике Евросоюза.

XXVIII Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника» соберет ведущих производителей оборудования и разработчиков инновационных технологий – главным образом представителей российских регионов. Экспозиция наглядно представит внутренние потребности рынка ТЭК России. Активное участие в выставке примут энергопредприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди экспонентов – «ПиЭлСи Технолоджи», «Прософт-Системы», «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА», «ВАЗ Импульс», «Аиртайм», «ВЭЛАН», «ПИК-Энерго», «Сонэл», «Матрица» и другие.

РМЭФ-2021 пройдет при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Ассоциации «Совет производителей энергии», Ассоциации НП «Совет рынка» и др. Соорганизаторы проекта – НП «НТС ЕЭС», Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie), Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»), Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), Некоммерческое партнерство «Объединение энергетиков Северо-Запада» (Союз энергетиков), Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП), Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», АО «НТЦ ЕЭС Противоаварийное управление», ИД «Энергетика и промышленность России».

В 2020 году Российский международный энергетический форум состоялся в гибридном формате. К просмотру онлайн-конференций присоединилось более 2500 специалистов отрасли из 30 городов России и нескольких стран Европы.

На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» прошло одно из мероприятий Минэнерго России – ежегодная Кадровая конференция. Участники обменялись опытом реализации информационно-просветительских проектов, представили новые практики управления персоналом, повышения социальной ответственности, развития компетенций молодых работников.