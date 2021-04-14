"Дети просили не убивать маму": Суд арестовал петербуржца, угрожавшего застрелить жену после жестокого изнасилования

Петербуржец хотел застрелить жену на глазах маленьких детей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ужасная драма разыгралась в одной из семей Санкт-Петербурга. В среду, 13 апреля 2021 года, Зеленогорский районный суд города арестовал 43-летнего мужчину, пытавшегося убить свою супругу. Но ему помешали дети, которые с криками заступились за маму.

- Вечером 5 апреля в полицию позвонила 31-летняя женщина. Она рассказала, что в квартире одного из домов по Парашютной улице на протяжении всей ночи муж избивал ее. В какой-то момент он, угрожая охотничьим карабином "Вепрь 12", затащил ее в ванную комнату, где жестоко изнасиловал, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Насиловал свою жену мужчина несколько раз, продолжая избивать руками и ногами и выкрикивать угрозы о том, что он ее застрелит. Спасли женщину дети, которые подбежали и стали просить отца не убивать маму.

Спустя несколько дней, 12 апреля полиция задержала подозреваемого. Он находился в своей квартире на проспекте Просвещения. Ему предъявили обвинение в изнасиловании и покушении на убийство. На время расследования мужчину арестовали до 11 июня 2021 года. Ему грозит минимум 10 лет тюрьмы. Причина такого жестокого поступка сейчас выясняется.

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