Как правильно лечить алкоголизм и избавиться от зависимости

Для пациентов создана комфортная обстановка, в которой проще справиться с недугом. Фото: Андрей ГАШЕВ

«ДОЛГИЙ И СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС»

О вреде алкоголя знают все, но пить все равно продолжают, причем в прошлом году на фоне пандемии алкоголизма в России (и в Петербурге в том числе. - Прим. ред.) стало больше. Люди снимали стресс самым простым и привычным способом - спиртным, хотя врачи-наркологи регулярно напоминают: зависимость подкрадывается незаметно. Сначала это желание расслабиться и забыться, потом возникает тяга к спиртному, повышаются дозы, начинает преследовать утреннее похмелье, которое плавно перетекает в запой. На последней стадии человеку становится все равно, в какое время суток и где пить. -

Избавление от зависимости - долгий и сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: первичная диагностика, вывод из запоя, восстановление организма, психотерапевтическая помощь и медико-социальная реабилитация. Именно комплексный подход, когда специалисты работают с физической, эмоциональной, духовной и социальной составляющей, позволяет достичь максимального эффекта, - говорит врач-психиатр-нарколог, главный врач «Первой наркологической службы» Никита Яковец.

НАЙТИ СМЫСЛ ЖИЗНИ

К сожалению, большинство зависимых людей себя больными не считают. Некоторые и вовсе бравируют своим состоянием: «Да, я алкоголик. И что?» На уровне семейных скандалов проблему не решить, наоборот, ситуация становится еще тяжелее. Как рассказали в «Первой наркологической службе», для многих петербуржцев лечение зависимости начинается с вызова специалиста на дом.

- Наши врачи выезжают по вызову в любой район Петербурга и Ленобласти и проводят первичный осмотр пациента. Лечение назначается индивидуально в зависимости от физического и психоэмоционального состояния больного. Одним достаточно провести восстановительные процедуры, другим больше подойдет амбулаторное лечение, а кому-то дневной или круглосуточный стационар, - продолжает Никита Яковец.

В любом случае пациенту сначала проводят детоксикационную терапию, чтобы снять абстинентный синдром. Если есть проблемы со здоровьем (а у любителей выпить они обычно имеются. - Прим. ред.), назначаются консультации узких специалистов и лекарственная поддержка функций жизненно важных органов и систем. И только когда человек начинает осознавать, что с ним происходит, с ним начинают работать психотерапевты.

- В процессе лечения алкоголизма очень важна психотерапия, но эффективна она лишь в том случае, когда человек сам хочет вылечиться, когда у него появляется для этого мотивация. Зависимые люди теряют смысл жизни, и задача специалиста - помочь найти этот смысл заново, - говорит врач психиатр «Первой наркологической службы» Ирина Кобалива.

- Нужно понимать, что многим людям приходится учиться жить заново, кардинально менять свои привычки и образ жизни. Без личной готовности и поддержки сделать это очень тяжело.

- Фото: Андрей ГАШЕВ

ЗНАНИЯ И ПОДДЕРЖКА

Заново создать адекватную, трезвую систему взаимоотношений и вернуться к нормальной жизни зависимым людям помогает реабилитация. К примеру, пациенты «Первой наркологической службы» адаптируются в специализированном загородном реабилитационном центре «Лайф». Там есть спортзал, футбольное поле, лечебная сауна, в центре проводятся уникальные программы по восстановлению физического и психологического здоровья. Наряду с лечебнооздоровительными процедурами активно используется психотерапия, проводятся групповые и индивидуальные тренировки с чемпионом мира по кикбоксингу, занятия йогой, арт-терапия. Но самое главное - зависимые люди видят себя со стороны, и это несет хороший психотерапевтический эффект. Кстати, некоторым пациентам в «Первой наркологической службе» помогают бесплатно, но при одном условии: человек сам должен хотеть избавиться от зависимости. - Часто бывает, что люди хотят бросить пить или принимать наркотики, но не знают, с чего начать, как это сделать. Мы даем им эти знания, возможности и поддержку, - добавляет Никита Яковец.

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