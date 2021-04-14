Реальная история: как поход к стоматологу помог наладить личную жизнь

Центр имплантации «UniverStom» женщина выбрала по совету знакомых. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Я боюсь стоматологов, - честно признается петербурженка Людмила Михайловна. - Этот страх уходит корнями глубоко в детство, когда зубы лечили без анестезии. Неудивительно, что уже в среднем возрасте зубы я начала терять. В какой-то момент женщина поняла, что у нее отсутствует почти половина зубов. Но к стоматологу решила обратиться вовсе не потому, что ей было неудобно жевать.

- Волновал внешний вид, улыбка. Для своих лет я выгляжу неплохо, но улыбаться и смеяться стесняюсь. После того как на работе меня несколько раз спросили, что у меня случилось, почему я такая серьезная, я решилась на поход к стоматологу, - продолжает Людмила Михайловна.

Центр имплантации UniverStom женщина выбрала по совету знакомых. До этого в протезировании она не разбиралась в принципе. Знала только, что это долго, больно и не очень бюджетно.

- Консультация со стоматологами и имплантологами UniverStom полностью изменила мое представление о восстановлении зубов. Мне все подробно объяснили, какие виды протезирования бывают, показали протезы, импланты, рассказали, как это все устанавливается и работает. Оказывается, сейчас можно поставить имплант без разреза десны буквально за несколько минут! Это быстро, и отеков нет, - говорит пациентка.

- После того как я сделала снимок, доктор описал, какая схема протезирования подойдет именно мне и почему. По словам Людмилы Михайловны, на установку имплантов именно в UniverStom она решилась во многом благодаря отношению доктора. Установка имплантов (а их требовалось несколько) заняла пару месяцев. А спустя некоторое время в жизни Людмилы Михайловны изменилось многое.

Самое заметное - это внешность. Форма лица, щеки словно подтянулись. Как говорят стоматологи, это совершенно закономерно, ведь отсутствие и наличие зубов влияет на наш внешний вид. - Но самое главное - я стала чувствовать себя раскованно, не стеснялась улыбаться и смеяться и наконец встретила своего спутника жизни. Дети уже взрослые, и для меня очень важно было наладить свою личную жизнь. Во многом это получилось благодаря стоматологам, - улыбается Людмила Михайловна. Так что в Центре имплантации UniverStom действительно меняют жизнь пациентов, в том числе и личную!