В Петербурге начали строить «человечные» дома

Трансляция онлайн-конференции пройдет 15 апреля.

Главный тренд современного рынка новостроек - переход от продажи квадратных метров в районах массовой застройки к предложению комплексного продукта. То есть в новом доме должно быть предусмотрено все для комфортной жизни. А еще он должен быть красивым и интересным, причем, для всей семьи!

Чтобы построить такое жилье, нужна идея, а потом - ее детальная проработка. Кто разрабатывает концепции современных жилых домов и какими они бывают? И какие форматы новостроек предпочитают петербуржцы? Об этом и многом другом мы поговорим с директором по маркетингу сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Ольгой Семёновой-Тян-Шанской, директором по развитию Компании Л1 Надеждой Калашниковой и заместителем генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максимом Жабиным.

Трансляция онлайн-конференции пройдет 15 апреля в 13.03 на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге».