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Общество14 апреля 2021 16:06

Нейросети помогут обнаружить рак пищевода и желудка на ранней стадии

О том, почему искусственный интеллект лучше привычных методов диагностики, как он повлияет на качество лечения, - рассказывает заведующий лабораторией Искусственного интеллекта Инженерной школы ГУАП Георгий Король
Анна НЕВСКАЯ
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Георгий Король проводит обучающий семинар. Фото предоставлено Инженерной школой ГУАП.

Георгий Король проводит обучающий семинар. Фото предоставлено Инженерной школой ГУАП.

В 2021 году Первый Аэрокосмический отмечает 80-летие. В марте в пространстве «Точка Кипения» вуз по этому случаю собрал близких друзей и журналистов. Среди спикеров на мероприятии выступил заведующий лабораторией искусственного интеллекта Инженерной школы ГУАП Георгий Король, разработавший уникальную разработку. Все подробности о ноу-хау – читайте в нашем интервью.

НЕСОВЕРШЕННЫЕ МЕТОДЫ

- Насколько хорошо поддается лечению рак желудка и пищевода?

- Как и с другими видами рака, успех лечения зависит от стадии болезни. На ранней стадии эффективность лечения значительно выше. Для этого мы и работаем: хотим, чтобы наша система помогала в ранней диагностике патологий.

- Что значит «ранняя стадия»?

- С момента появления первой раковой клетки до достижения опухолью размером 2 мм проходит от 2 до 7 лет. Ранняя стадия рака желудка длится не менее 5 лет. Это значит, что своевременное выявление болезни влияет на положительные прогнозы в лечении. На ранних стадиях симптомов, как правило, не бывает. Может беспокоить общий дискомфорт в верхней части брюшной полости, который обычно связан с сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), либо с воспалениями слизистой оболочки желудка. Патологию ЖКТ на ранних стадиях выявляют, как правило, путем эндоскопического исследования на фоне неясных ощущений в животе, либо при профилактических осмотрах.

- Какие методы диагностики есть сейчас и почему они несовершенны?

- Пациенту, у которого есть жалобы на желудок, нужно провести гастроскопию и биопсию опухоли, если она обнаружена. Также проводится КТ — не УЗИ и не рентгенография! — грудной клетки, брюшной полости и малого таза, с целью исключения риска метастазов. Пациентам со значимыми по размеру опухолями назначают диагностическую лапароскопию. Врач делает прокол брюшной стенки и оценивает, нет ли метастазов, которые не видны на КТ или ПЭТ. Под микроскопом в брюшную полость вводят стерильный раствор и затем забирают его обратно. Раньше, если находили раковые клетки, пациента оперировали. Операции заканчивались либо диагностическим разрезом на животе, либо быстрым развитием метастазов. Теперь в таких случаях назначают химиотерапию.

Георгий Король, заведующий лабораторией Искусственного интеллекта Инженерной школы ГУАП.

КАК СДЕЛАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ТОЧНЕЕ

- Почему искусственный интеллект лучше, чем привычные методы диагностики?

- Искусственный интеллект затронул все аспекты современной эндоскопии — от скрининга до автоматического создания отчетов. На данный момент он показал отличные результаты в диагностической и терапевтической эндоскопии во всех отделах ЖКТ. Своей разработкой мы предлагаем усовершенствовать эндоскопическое исследование, ускорить обучение специалистов и облегчить вопрос принятия решений при проведении диагностики патологий. Искусственный интеллект компенсирует человеческие ошибки, обеспечит высокую точность, скорость и четкую последовательность действий.

- Как именно будете внедрять нейросети в диагностику?

- Перед введением в повседневную практику нужно провести дополнительные исследования, доказав преимущество технологии. Кроме того, может потребоваться этическое разрешение и поправки в действующее законодательство.

- Расскажите, на каком этапе вы сейчас и с какими сложностями столкнулись.

- Сейчас мы анализируем существующие технологии. Пишем собственный алгоритм совместно с профильными медицинскими организациями. Свой проект мы реализуем за счет ресурсов лаборатории искусственного интеллекта Инженерной школы ГУАП.

- Опишите простым языком, как именно планируете задействовать искусственный интеллект в диагностике?

- В планах обучить нейросети поиску определенных патологий по имеющимся фото- и видео изображениям, а также по косвенным признакам, которые могут явно или неявно влиять на наличие злокачественных образований. В перспективе планируем включить в алгоритм элементы самообучения, что должно повысить эффективность работы системы.

Презентация по нейросетям в рамках диагностики раннего рака пищевода и желудка. Фото предоставлено Инженерной школой ГУАП.

ОБУЧАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

- Насколько надежен такой способ диагностики?

- Искусственный интеллект не меняет сам способ диагностики. Предполагаем, что это будет рекомендательная система для врачей, которая позволит ускорить процесс проведения диагностики и постановки диагноза. Также мы планируем создать образовательную программу для молодых специалистов, чтобы повысить скорость и уровень их подготовки. Если говорить о надежности, то, по нашим оценкам, такой метод диагностики кратно увеличит вероятность нахождения возможной патологии у пациентов.

- Есть информация, что Вы планируете обучать врачей-диагностов по VR технологии. Расскажите подробнее, как видите этот процесс.

- Для подготовки молодых специалистов мы планируем добавить VR-AR технологии с целью визуализации. Это удобно при дистанционном, в том числе, коллективном обучении, когда опытный специалист проводит процедуру, а менее опытные наблюдают за ее ходом. Или наоборот: когда опытный специалист может контролировать и направлять менее опытного.

- По примерным расчетам, когда ваше изобретение войдет в широкую практику?

- Предполагаю, что интеграция искусственного интеллекта в эндоскопию возможна в ближайшие 10 лет.

По прогнозам специалистов, совсем скоро использование нейросетей для ранней диагностики рака будет уже в широкой практике.

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