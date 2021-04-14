«Адмиралтейская игла» XXVII в Петербурге пройдет под девизом «Игровые миры дизайна»

Объявлена дата проведения конкурса «Адмиралтейская игла». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В эпоху пандемии и тотальных локдаунов виртуальный мир для дизайнеров стал воплотившейся мечтой, где нет ограничений для фантазии, идей и креатива. Сегодня виртуальные видеоигры уверенно вошли в повседневную жизнь. В последнее десятилетие связь видеоигр с миром моды становится все ощутимее, происходит геймификация моды. Эта тенденция появилась вслед за увеличением количества молодежи среди поклонников модных брендов. Аналитики обещают, что к 2025 году 45% аудитории будут составлять миллениалы и поколение Z - люди, которые выросли в эпоху тотальной цифровизации. Для них видеоигры - такой же полноценный медиаресурс, как телевидение и интернет.

В конце 2020 года Balenciaga и Демна Гвасалия показали долгожданную коллекцию с помощью компьютерной игры с пятью уровнями. Коллекция Дома моды осень-зима 2021 г. теперь отображена в видеоигре «Afterworld: The Age of Tomorrow».

Глобальная виртуальная площадка AliExpress запустила digital-лукбук коллекций российских дизайнеров в тематике компьютерных игр.

- Молодые покупатели живут в постоянно развивающейся игровой среде как онлайн, так и оффлайн, - считает Май Моррис, старший вице-президент Burberry по цифровой коммерции. - Мы рады, что они могут присоединиться к сообществу Burberry и исследовать нашу новую коллекцию через игру.

«Адмиралтейская игла» всегда идет в ногу со временем и запускает XXVII сезон виртуальной реальности, который погрузит своих зрителей со всех уголков Земли в мир компьютерной действительности: моды, геймеров, искусственного интеллекта - сплав современной аутентичности для дизайнеров 2021 уровня.

Все мероприятия программы конкурса будут транслироваться на официальном сайте конкурса igladesign.ru и в социальных сетях в ВК, YouTube, Instagram.

ПРОГРАММА КОНКУРСА

- 26 апреля состоится Торжественное открытие конкурса (Точка кипения «ПромТехДизайн» в СПбГУПТД (ул. Садовая, д. 54, начало в 18:30).

- 27 апреля будет проходить Международный дизайн-марафон «Векторы развития Fashion-бизнеса после пандемии» (Точка кипения, СПбГУПТД, с 12:00 до 14:00).

- 28 апреля состоится VIP показ (Дом ученых им. М. Горького, ул. Миллионная, д. 27, начало в 18:30).

- 29 апреля пройдет финальный Гала-показ (Главный корпус СПбГУПТД, ул. Б. Морская, д. 18, начало в 18:30).