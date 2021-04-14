Эксперты назвали условие, при котором в Санкт-Петербурге начнут отключать отопление в жилых домах

Отключить тепло коммунальщики могут только по распоряжению профильного комитета Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда за окном светит апрельское солнце, поют птицы и прогуливаются люди в легких ветровках, весьма нелепым кажется то, что трубы продолжают изо всех сил прогревать квартиру, где и без того уже тепло. Но городские службы уверяют – отключать отопление в Санкт-Петербурге еще рано, ведь на улице не установилась необходимая для этого погода. И тепловой рекорд, выпавший на 12 апреля, здесь не аргумент, как стал разовой акцией. Нужно, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице была не ниже +8 градусов.

- Мы можем перейти на периодической подтапливание только по распоряжению комитета по энергетике и инженерному обеспечению, - отметили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», компании, которая отапливает порядка 16 тысяч домов. – А там ориентируются именно на температуру за окном. Но если у кого-то дома слишком жарко, то можно обратиться в управляющую компанию, которая может регулировать интенсивность подачи тепла. Это в их интересах, потому что они платят за то тепло, которое получили.

Синоптики обещают, что в Петербурге потеплеет уже в конце этой недели Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Однако массово отключить отопление в Петербурге могут уже совсем скоро. Как пояснил «КП» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, теплеть в городе начнет уже на этой неделе.

- Могу сказать, что, начиная с 18 апреля, среднесуточная температура в Петербурге будет выше +8 градусов. И пять дней такие показатели точно продержатся. - говорит синоптик. – Так что где-нибудь в день рождения дедушки Ленина или на следующий день коммунальщики будут иметь полное право отключить петербуржцам отопление.

Также Леус подчеркнул, что после этого холодов в Петербурге не ожидается. Но не ожидается и жары. Однако, как говорит синоптик, делать долгосрочные прогнозы бессмысленно. Погода – девушка капризная и очень любит преподносить сюрпризы.

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