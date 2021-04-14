Эксперты расскажут о том, в какие игры дети играли раньше и в какие — сейчас

Психоаналитик Дмитрий Ольшанский и нутрициолог Ольга Панова.

Игра — важная часть жизни ребенка. В игре мы учимся взаимодействовать друг с другом и примерять на себя другие роли. Игра не просто готовит ребенка ко взрослой жизни, но и влияет на его желание стать взрослым. В активных ролевых играх, таких как «Дочки-матери», «Море волнуется раз...», «Казаки-разбойники», «Слон», раскрывались представления детей о различных профессиях, смысл и назначение профессиональной деятельности, нормы отношений внутри взрослого сообщества. Кроме того, детям нравится повторять за взрослыми, так как они хотят стать важной частью реального мира.

Но с появлением огромного количества развивающих игр, студий творчества и гаджетов активные ролевые игры стали забываться. Играющие во дворе дети сегодня — большая редкость.

Хорошо это или плохо?

В какие игры играли мы, наши родители и как играют дети сейчас?

Какие традиции ушли, а какие остались?

Вспомним вместе с психоаналитиком Дмитрием Ольшанским и нутрициологом Ольгой Пановой.

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