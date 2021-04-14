Беглов подписал распоряжение о проведении «Алых парусов» 25 июня

Смольный утвердил дату проведения "Алых парусов". Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 25 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Документ официально дает старт необходимым приготовлениям. Но формат мероприятия определят санитарные врачи.

- Проведение праздника в 2021 году намечено на 25 июня. Формат мероприятия и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки, - отмечает пресс-служба городской администрации.

Подписанный губернатором документ определяет масштабы работ по организации и проведению ежегодного праздника выпускников петербургских школ. Для этого создается специальный организационный комитет куда входят представители различных ведомств.

- Это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского Союза, - подчеркивают в Смольном.

Напомним, что в 2020 году из-а сложной эпидобстановки «Алые паруса» прошли без зрителей. Корабль все также входил в Неву, а в центре города было свето-музыкальное представление, но на набережных было пусто, а все действо транслировалось по телевидению.