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Общество14 апреля 2021 18:07

Беглов подписал распоряжение о проведении «Алых парусов» 25 июня

Порядок празднования будет зависеть от эпидемиологической обстановки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Смольный утвердил дату проведения "Алых парусов".

Смольный утвердил дату проведения "Алых парусов".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 25 июня. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов. Документ официально дает старт необходимым приготовлениям. Но формат мероприятия определят санитарные врачи.

- Проведение праздника в 2021 году намечено на 25 июня. Формат мероприятия и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки, - отмечает пресс-служба городской администрации.

Подписанный губернатором документ определяет масштабы работ по организации и проведению ежегодного праздника выпускников петербургских школ. Для этого создается специальный организационный комитет куда входят представители различных ведомств.

- Это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского Союза, - подчеркивают в Смольном.

Напомним, что в 2020 году из-а сложной эпидобстановки «Алые паруса» прошли без зрителей. Корабль все также входил в Неву, а в центре города было свето-музыкальное представление, но на набережных было пусто, а все действо транслировалось по телевидению.

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