Незаконная парковка и конфликт с дорожниками: Энергетики пояснили, из-за чего у ТЦ «Меркурий» три машины провалились под землю

Из-за аварии пострадали три припаркованных автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

Представители теплоэнергетической компании «ТЭК СПб», которая отвечает за трубы около ТЦ «Меркурий» в Приморском районе, намерены через суд добиваться переноса парковки с охранной зоны. Напомним, в понедельник, 12 апреля, около торгового центра произошла авария. Из-за прорыва трубы в асфальте образовалась яма, в которую провалились три автомобиля. Как отметили в ГУП «ТЭК СПб», в этом месте находится охранная зона теплосетей, а это значит, парковку здесь организовывать нельзя по закону.

- Да, парковка здесь находится незаконно. Но это не значит, что мы не будем компенсировать ущерб владельцам пострадавших машин, - отметили в пресс-службе компании. – Сейчас наши страховые агенты оценивают ущерб. Он будет возмещен в полном объеме хозяину каждого из трех автомобилей.

Сам торговый центр находится в разрешенной зоне, а вот парковка - нет Фото: Петр КИБЕР

Как пояснили представители компании, магистральный трубопровод проходит прямо вдоль торгового центра. Причем, сам «Меркурий» и примыкающая к нему веранда летнего кафе расположены в разрешенной зоне, а вот парковка нет. Нелегальную стоянку сотрудники ГУП «ТЭК СПб» обнаружили примерно пять лет назад и сразу направили предписание владельцу срочно ее оттуда убрать. Естественно, реакции не последовало. По закону, после третьего предписания компания имеет право обращаться в суд. Но здесь началась «сказка про белого бычка».

- Когда мы в первый раз обратились в суд, оказалось, что владелец парковки сменился. А это значит, всю процедуру нужно начинать снова: три предписания, а потом суд, - вздыхают в компании. – А владелец, насколько известно, там менялся не раз. Поэтому все так и затянулось. Сейчас мы тоже намерены обратиться в суд и требовать, чтобы эту стоянку убрали.

Еще одна причина, по которой случилась авария – конфликт между теплоэнергетиками и дорожниками. Как рассказали в ГУП «ТЭК СПб», трубам около ТЦ «Меркурий» уже более 30 лет. И большая часть из них уже заменена. Остался только пресловутый участок. Но трогать его нельзя, потому что здесь запланированы дорожные работы. А службы должны работать согласованно.

Сейчас аварийный участок огородили Фото: Петр КИБЕР

- Мы не можем ничего там поменять, чтобы не делать двойной ремонт. И это длится уже с 2013 года, - говорят в компании. – Но теперь мы намерены либо добиться того, чтобы нам все-таки разрешили поменять эти трубы, либо чтобы дорожники как-то ускорились.

Ситуация с парковкой около ТЦ «Меркурий» - далеко не единственная в своем роде. Наличие стоянок в охраняемой зоне теплосетей для города большая проблема. Только в ГУП «ТЭК СПб» сейчас подготовили 33 пакета документов, которые в ближайшее время направят в суд с требованием ликвидировать опасные парковки.