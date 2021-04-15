«С таким горем невозможно не то, что жить - говорить»: В Петербурге прощаются пожарным Ильей Белецким, погибшим на «Невской мануфактуре»

С пожарным Ильей Белецким прощаются в 64-й спасательной части. Фото: Олег ЗОЛОТО

Траурная церемония прощания с погибшим пожарным Ильей Белецким началась в Петербурге. Родные, близкие и сослуживцы огнеборца приехали утром 15 апреля на Зубковскую улицу, где расположена 64-я пожарно-спасательная часть, в которой служил Илья.

- Приехали родные погибшего, родители, сестра. Плачут навзрыд. Валидолом пахнет за десятки метров, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Гроб с телом 31-летнего прапорщика выставлен в депо, где обычно стоят пожарные машины. Сил сказать несколько слов у близких просто нет - одни слезы. Выступить смогла только сестра Ильи Белецкого.

Погибшего пожарного посмертно наградили Орденом мужества. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы извините, я написала текст на телефоне. С таким горем невозможно не то, что жить - говорить. Мне досталась ответственная роль - сказать прощальное слово от семьи для нашего дорогого Ильюши. Сегодня для нас трагичный и страшный день. Мне бы очень хотелось сказать, каким ты был замечательным братом, хорошим сыном, но не хочется рассказывать наши домашние истории, пусть это останется у нас в душе и сердце, - едва сдерживая слезы произнесла старшая сестра погибшего пожарного, обращаясь к его коллегам. - Хочется сказать вот что: настоящие герои скромны и самоотверженны. Именно такие идут в профессию, девиз которой «Спаси и помоги». Напоследок, как сказал бы Илья: сухих рукавов вам, братья.

Проститься с Ильей Белецким приехали его родные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что Илья Белецкий погиб 12 апреля при пожаре на предприятии «Невская мануфактура», когда с сослуживцами выводил людей из горящего здания. Вместе с ним серьезно пострадали двое спасателей.

Родным погибшего и пострадавшим пожарным власти Петербурга окажут материальную помощь. Указом президента все трое награждены Орденом мужества.

Похоронят Илью Белецкого на Серафимовском кладбище, где есть аллея погибших при ЧП пожарных.

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