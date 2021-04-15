Что общего у «СКА Арены» с Эйфелевой башней: четыре самые амбициозные стройки Петербурга

Арена должна стать самой большой в мире. Фото: ООО «СКА-Арена».

«СКА АРЕНА»

Петербург хоть и Северная Венеция, но в чем-то напоминает Париж. И дело здесь не только в романтике, но и в ревностном отношении к облику города: каждый грандиозный строительный проект становится отечественной Эйфелевой башней и переживает все стадии - от отрицания до принятия. Мы собрали самые резонансные и неоднозначные проекты, реализованные и реализуемые в Петербурге в последние годы.

Самый свежий пример стройки, на которую обрушилось общественное порицание, - «СКА Арена». Некоторые жители города грудью встали за сохранение Петербургского СКК. Впрочем, в начале апреля проект ледовой арены у парка Победы получил одобрение Градостроительного совета, а на днях - разрешение на строительство. Грандиозная стройка превратит СКК в самую большую ледовую арену в мире, способную принять международные соревнования по хоккею, следж-хоккею, шорттреку и фигурному катанию. Купол арены диаметром 186 метров возвысится над землей на семь этажей. 14 секторов трибун вместят 21,5 тысячи болельщиков либо же до 23 тысяч зрителей концертов и шоу.

В комплексе появятся две ледовые полноразмерные арены, при этом одна из них будет тренировочная - с трибунами на 300 человек. На основной площадке можно будет запросто проводить соревнования по хоккею с учетом требований IIHF, КХЛ, ВХЛ, МХЛ, а также состязания по фигурному катанию. Более того, арену-трансформер можно будет оборудовать в сумме под 26 видов спорта, включая ММА и бокс, волейбол и тяжелую атлетику, гимнастику и спортивные танцы. На превращение хоккейного катка, например, в ринг понадобится не более трех с половиной часов.

Рядом разобьют парк площадью 12 гектаров со спортивными объектами. Фото: ООО «СКА-Арена».

Снаружи «СКА Арена» обещает быть не менее впечатляющей. Впрочем, международный архитектурный конкурс на оформление фасада и парковой зоны еще продолжается. За право придумать и воплотить облик ледового гиганта борются архитекторы из США, Австралии, Финляндии и России. Однако уже известно, что рядом разместят более тысячи парковочных мест (еще столько же спрячут в подземном паркинге), а два павильона переоборудуют под детские спортивные секции и выставочные пространства. Арену обнимет парк площадью 12 гектаров. Его выполнят в спортивной тематике.

Общественная зона включит фестивальную площадку, открытую сцену и каток. Спортивную зону парка наполнят футбольным полем, легкоатлетическими дорожками, кортами. А в семейной зоне появятся игровые городки, беседки и скейт-парк. Всего в парке высадят более 5300 деревьев и кустарников. Создатели «поиграют» с ландшафтом: среди зелени затеряются искусственные холмы, цветущие оазисы и мощеные дорожки. Сориентироваться в парке поможет искусная подсветка. Только на создание арены без учета парка потратят 37 миллиардов рублей. Успеть намерены к чемпионату мира по хоккею, который пойдет в 2023 году. А после него ледовый дворец будет работать в обычном режиме, ожидая новых турниров планетарного масштаба.

КОМПЕТЕНТНО

«Лучше построить новое, чем латать и перестраивать старое» Елена БЕРЕЖНАЯ, фигуристка, олимпийская чемпионка: - В данном случае я всецело за новое: уж лучше построить новую ледовую арену - из современных материалов и по последним технологиям, чем латать и перестраивать старую. Петербургский СКК был, честно говоря, устаревшим, если не сказать «ушатанным». При этом сохранять это совдеповское здание, пытаясь огромными усилиями подстроить его под нынешние требования, не имело смысла: все-таки это не римский Колизей. Теперь мы получим нормальный ледовый дворец, который будет радовать и зрителей, и спортсменов. Очевидно, он принесет большую пользу городу, ведь международные спортивные события для Петербурга - это туристы, популяризация спорта и - на мировом уровне - нашего красивого города. Концерты, теннисные турниры, фигурное катание, хоккей - было бы здание, а применение ему найдется.

СТАДИОН НА КРЕСТОВСКОМ

Новая арена, открытая в 2017 году, стала самой масштабной спортивной и концертной площадкой региона, которая открыта круглый год. Объект строился около десяти лет, за это время он успел несколько раз сменить название и сумму в смете. Впрочем, по итогу стадион стал одним из лучших в России.

Вслед за стадионом преобразилась и территория рядом - теперь здесь много любителей активного образа жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

От обычных стадионов арену на Крестовском отличают раздвижная крыша и выкатное поле. Аналогов такой крыше в России нет. Благодаря ей проводить спортивные и концертные мероприятия здесь можно в любое время года и в любую погоду (а она, как известно, петербуржцев не балует). Трибуны стадиона вмещают 68 тысяч зрителей. По масштабам соизмеримой концертной площадки в стране нет. При этом пространство внутри можно трансформировать и под выставки, конференции, семинары.

Футболисты и болельщики «Зенита» по достоинству оценили и поле, и трибуны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для удобства зрителей у арены организовали двухъярусные парковки, в итоге путь от машины до кресла на трибуне занимает 5-15 минут. Для тех же, кто предпочитает общественный транспорт, рядом со стадионом открыли станцию метро. Балуют болельщиков и вкусным питанием ресторанного уровня.

Благодаря площадке мы уже смогли принять чемпионат мира по футболу, а в этом году ждем чемпионат Европы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арена успела принять матчи Кубка конфедераций в 2017-м и чемпионата мира по футболу в 2018-м. В этом году запланированы игры чемпионата Европы по футболу, а в следующем наметили м а т ч и финала Лиги чемпионов УЕФА. Ближайшие полвека стадион на Крестовском будет поводом для гордости футбольного клуба «Зенит», который взял его в управление.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Вокруг арены формируется облик нового Петербурга» Кирилл НАБУТОВ, спортивный комментатор, журналист, продюсер: - В свое время парижане ненавидели Эйфелеву башню, а сегодня она стала символом Парижа и зарабатывает для него огромные деньги. Почти уверен, такая же судьба ждет и стадион на Крестовском, и «СКА Арену», и другие громкие объекты Петербурга. Конечно, город и дальше мог обходиться стадионом «Петровский» на 25 тысяч зрителей. Вопрос в том, соответствовал бы он современным требованиям большого спорта или нет.

Но теперь Петербург уже принял и еще, надеюсь, примет крупные международные спортивные мероприятия. В этом смысле перспектива есть. Возможности стадиона-трансформера, начиненного сложнейшими гигантскими механизмами, отчасти усложняют подготовку к проведению спортивных событий. Кроме того, они требуют огромных затрат. Но таково было политическое решение - построить в Петербурге, самом северном городе-миллионнике мира, арену, под раздвижной крышей которой можно играть в футбол даже при плохом климате. Это делает стадион очень привлекательным. Вокруг арены формируется облик нового Петербурга. Возможно, когда-то рядом появится инфраструктура, заточенная не только под спорт, но и под массовую физкультуру.

«ЛАХТА ЦЕНТР»

Небоскреб на берегу Финского залива еще не открылся, но уже стал достопримечательностью Петербурга и заслужил звание самого высокого здания Европы. - Течение воды, сверкающие шпили Петропавловского собора, размеры небосвода над панорамой города. Моя идея заключалась в том, чтобы создать что-то, что было бы таким же легким и элегантным, как исторические формы, и отражало изменения дневного света так же, как золотые купола и шпили, - объяснил свой замысел автор архитектурной концепции «Лахта центра» Тони Кеттл.

Небоскреб уже стал одной из городских достопримечательностей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая высотная доминанта станет бизнес-центром Северной столицы, выведя лишнюю активность - деловую и сопутствующую транспортную - за пределы исторического центра. Большую часть стеклянной башни займут офисы, где поселятся крупные компании, которые пополнят городскую казну налогами и обеспечат петербуржцам новые рабочие места. Наряду с этим треть «Лахта центра» заполнят общественные пространства. Туристов поразит самая высокая в Европе панорамная площадка и видовой ресторан на уровне 315 метров над землей. Детям понравится научно-образовательный центр с суперсовременным планетарием. Любители культурных мероприятий оценят зал-трансформер для концертов, показов и конференций, а также единственный в городе амфитеатр с видом на воду - своеобразный Колизей для аквашоу.

Дополнят уникальный небоскреб магазины, спортивный и медицинский центры, банк и парк. И все это - по последним технологиям: наверх гостей поднимут скоростные лифты, за чистотой фасадов будет следить умная автоматика, за комфортом внутри - система микроклимата, а состояние удивительного строения станет мониторить сеть датчиков. «Лахта» даст толчок не только развитию соседнего парка имени 300-летия Санкт-Петербурга, но и береговой линии. Параллельно со строительством центра в районе будут развивать дорожную сеть: в планах строительство развязки, появление наземного рельсового экспресса и даже бизнес-аэропорт.

Предполагается, что бизнес-центр даст толчок для развития парка имени 300-летия Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Небоскреб задает новый формат» Михаил КЛИМОВСКИЙ, урбанист, советник ректора Университета ИТМО: - Глобально появление «Лахта центра» в Петербурге - факт позитивный: он задает новый формат восприятия нашего города-музея, города с охраняемой небесной линией. И это здорово, ведь Петербург - по сути, молодой город - размышляет и ностальгирует словно старый. Уверен, в скором будущем «Лахта», ставшая новой городской доминантой, принесет экономическую и социальную пользу: рядом появятся развязка и новые активности для горожан.

Предполагаются и культурные функции, например, концертный зал на пять тысяч зрителей (сегодня в городе такой только один). При этом визуально, мне кажется, можно было бы замахнуться на еще более интересный и крышесносный проект с точки зрения архитектуры. Смелее могла быть и новая сцена Мариинки. Да, люди не были готовы к такому, но в дальнейшем хотелось бы, чтобы общественное давление не приводило к реализации скучных компромиссных вариантов: 10 процентов от общего числа проектов вполне можно делать суперпередовыми, в духе времени.

НОВАЯ СЦЕНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Историческое здание Мариинского театра, построенное в 1860 году, смотрится через Крюков канал в свое современное отражение - Мариинку-2. Новую сцену, открытую в 2013 году, изначально в народе даже окрестили самым некрасивым зданием времен Полтавченко - тогдашнего губернатора города на Неве. Но прошли годы, и теперь Петербург оценил по достоинству если не фасады здания, то его возможности.

Особенно эффектно здание смотрится в вечернее время. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снаружи новая сцена отделана бежевым юрским мрамором и украшена высокими панорамными окнами. Фактически фасады здания наполовину стеклянные. Благодаря этому прекрасный вид открывается не только изнутри, но и снаружи - на фойе с его стенами из оникса, люстрами из хрусталя и 33-метровой лестницей из стекла. В сумме здание вмещает семь надземных и три подземных этажа. Один только зрительный зал на 1830 мест включил партер и три яруса балконов.

Несмотря на современный вид, конструкция зала осталась классической, как в операх XVIII - XIX веков: именно она обеспечивает наилучшую акустику. А помогает в распространении звука отделка из бука, дуба и кожи. Сцену второй Мариинки называют уникальной. Она не только оснащена системой подъемных площадок, но и делится на основную, репетиционную и арьерсцену. Каждый отсек отделен от соседних звуконепроницаемыми перегородками, а потому показывать спектакли и готовиться к ним можно одновременно и непрерывно. Так, на сценическом пространстве могут находиться декорации сразу для четырех спектаклей. При надобности все части сцены можно объединить в одну.

Зрительный зал сочетает в себе современные технологии и классические традиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наряду со сценой умеет трансформироваться и оркестровая яма театра. Благодаря подъемным платформам можно варьировать силу звучания оркестра. Дополняют облик современного театра репетиционные залы и просторные служебные помещения, подземная парковка для артистов и амфитеатр на крыше. На площадях новой Мариинки проводят камерные концерты, выставки, фестивали и детские мероприятия.

Внутренние интерьеры новой сцены. Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОСЛОВНО

«Надо шагать в ногу со временем» «Я выступал на новой сцене и с операми, и с сольными концертами. Могу сказать, что там очень комфортно и современно. Соседнее историческое здание, бесспорно, замечательное и прекрасное, но для новых постановок и реализации на сцене новых веяний его возможностей иногда не хватает. Есть в нем проблемы и с хранением, и с заменой декораций. А шагать в ногу со временем надо. Мариинка-2 позволяет воплощать новые спектакли, причем без пауз: все меняется и монтируется моментально - и уже через пару секунд можно продолжать работать». (Василий ГЕРЕЛЛО, оперный певец, народный артист России.)

КСТАТИ

«Синдром Эйфелевой башни» - историческая черта Петербурга. В разные эпохи горожане активно выступали против строительства объектов, которые сейчас служат визитной карточкой города на Неве.

- Спас на Крови ругали за слишком яркий, «московский» стиль.

- Проект обновленного Исаакиевского собора долго не принимали из-за непривычно большого купола.

- К дому компании «Зингер» относились со скепсисом, из-за того что он приблизился к предельной высоте - высоте Зимнего дворца (а первоначальный 20-этажный вариант здания отмели сразу же).

- Александровскую колонну долгое время обходили стороной из-за страха, что незакрепленная (до нашего времени) глыба рухнет.