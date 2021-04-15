Выдача сертификатов в детские лагеря в Петербурге начнется с 19 апреля

В Петербурге с 19 апреля начнется выдача сертификатов в летние лагеря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 19 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге начнется выдача сертификатов в летние детские лагеря. Почти 110 тысяч путевок петербургские семьи смогут получить бесплатно или со скидкой, в зависимости от наличия льгот. Подача заявок на отдых детей будет проходить в две смены. Об этом рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

- В понедельник 19 апреля начинаем долгожданную заявочную кампанию - за получением сертификата можно будет обратиться МФЦ или в свою районную администрацию. Сначала будут приниматься заявки на 1-ю и 2-ю летние смены. На 3-ю и 4-ю - с 11 мая, - пояснила Потехина.

Летний детский отдых наконец-то вернется. Однако из-за пандемии все же будут некоторые изменения. Так, заполняемость лагерей будет только на 75 процентов. Разумеется, на территории будут соблюдаться санитарные требования. Например, всех работников перед сменами будут проверять на наличие инфекции.

Как и в докоронавирусные времена смены будут длиться 21 день. Возобновят работу и городские лагеря дневного пребывания - их будет больше 120. Кроме того, дети смогут отдохнуть не только в лагерях Петербурга и Ленобласти, но и в других регионах. Например, Черноморские курорты готовы принимать ребят со всей страны.