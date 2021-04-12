Телеканал «Санкт-Петербург» начинает вещать по-новому

Телеканал «Санкт-Петербург» заботится о том, чтобы петербуржцы ориентировались в повседневной жизни города максимально свободно.

С 12 апреля 2021 года в эфире телеканала «Санкт-Петербург» произойдут большие изменения: вещание перейдёт в HD-формат, появятся новые программы, а эфирная сетка будет разделена на три блока: утро, день, вечер. А еще у телеканала появилось мобильное приложение.

Телеканал «Санкт-Петербург» 12 апреля 2021 года с 6.00 переходит на HD-формат. Телезрители сразу заметят разницу, ведь изображение в HD-формате будет значительно четче и реалистичнее. Это позволит смотреть программы в лучшем качестве на современных телевизорах. При этом для зрителей телеканала сохранена возможность просмотра программ и в формате SD.

Ещё одним изменением станет новое оформление. На экране, не отрываясь от просмотра любимых программ, зрители смогут видеть полезную информацию: ситуацию на дорогах (пробки), температуру воздуха за окном, показатели атмосферного давления, а также дату и день недели.

Ждет обновление и эфирное программирование. Вся сетка разделится на три удобных блока – утренний, дневной и вечерний – и будет строиться по принципу «сквозного» вещания. Ведущие утренних программ помогут встретить новый день и настроиться на позитивный лад. В дневном эфире зрителей ждут «вертикальный» сериальный показ (несколько серий сразу) и повторы самых рейтинговых программ. Вечером на телеканале – время информационного и общественно-политического вещания.

Не обошлось и без запуска новых проектов. Вниманию зрителей будет предложена программа защиты избирателей «Точки над Ё», где известный политический психолог Александр Ершов и раскроет все секреты технологий выборов. В эфир также выйдет обновленное ток-шоу «Улица правды», посвященное самым острым темам современного общества, нередко раскалывающим общество на «За» и «Против». Ведущие программы Ирина Степанова и Александр Малькевич будут пытаться найти правду, которая сможет нас объединить.

Телеканал «Санкт-Петербург» заботится о том, чтобы петербуржцы ориентировались в повседневной жизни города максимально свободно. Напомним, что совсем недавно состоялись премьеры программ «Соль событий», в которой известный политолог Дмитрий Солонников максимально доступно рассказывает, по каким «рецептам» готовятся все события политической жизни нашего города, России и мира. В программе «Главный врач» на вопросы о здоровье отвечают специалисты, которые уже давно стали признанными экспертами в своей области. А в эфире программы «В ритме Петербурга» зрителей ждут встречи с известными петербургскими исполнителями, а также много музыки, истории о песнях и дорогом нам городе.

Телеканал «Санкт-Петербург» вещает иначе, в первую очередь, для того чтобы зритель получал высококачественную, актуальную и достоверную информацию «из первых уст» в удобном и доступном ему формате.

«Форма, как и содержание, всегда должна быть на высоком уровне, поэтому развиваться они тоже должны одновременно. У нас новостная оперативность не уступает технической, качество – главный приоритет», - комментирует генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.