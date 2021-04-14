Директор Русского музея Владимир Гусев поддержал Международный конкурс «Золотой Трезини»

Владимир Гусев возглавляет Русский музей с июня 1988 года.

Генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев вошел в состав Международного совета IV Архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». В этом году конкурс, в котором принимают участие номинанты со всего мира, пройдет в Петербурге уже в четвертый раз.

- Я рад войти в международный совет архитектурно-дизайнерского конкурса “Золотой Трезини” именно в год 125-летия Русского музея, – отметил Владимир Гусев. – В юбилейный год мы завершили масштабную реставрацию парадных залов Михайловского замка времен Павла I, интерьеры которых были утрачены еще в XIX веке. Воссозданы Воскресенский, Тронный, Арабесковый залы, апартаменты камер-фрейлины Протасовой. Ко Дню музеев мы откроем их для посетителей.

- Участие главы первого в России государственного музея русского изобразительного искусства в совете конкурса, названного в честь первого архитектора Петербурга, разумеется, играет особую роль, – добавляет председатель оргкомитета «Золотой Трезини» Павел Черняков. – Его оптимизм, преданность своему делу и высочайший профессионализм многие годы вдохновляют всех, кто посвятил себя музейному делу. Я бесконечно благодарен Владимиру Александровичу за поддержку нашей инициативы по музеефикации наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Уверен, что благодаря его участию статус ключевых международных номинаций конкурса – “Лучший архитектурный проект музея” и “Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции” – значительно возрастет.

Первый конкурс «Золотой Трезини» состоялся в 2018 году с участием номинантов из Петербурга и Ленинградской области. В 2019 году конкурс стал всероссийским, а еще год спустя получил официальный международный статус, благодаря поддержке МИД РФ. В 2020 году в «Золотом Трезини» участвовали уже 744 номинанта из 59 стран.

Сегодня «Золотой Трезини» – единственный в мире конкурс для архитекторов и дизайнеров, который одновременно поддерживают директора Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское Село», а также руководители ведущих музеев США, Италии, Германии, Австрии, Нидерландов, Швеции, Финляндии и Франции. Работы победителей конкурса, выбранные более чем 200 экспертами из 31 страны, преобразуются в объекты музейного показа с целью максимального сохранения и выявления их историко-культурной, научной, художественной ценности.

Прием заявок на IV Международный конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте с 15 марта по 1 октября 2021 года. География номинантов не ограничена. Участие в конкурсе бесплатное.

Победители конкурса «Золотой Трезини-2021» будут награждены в ноябре 2021 года на сцене Михайловского театра. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

СПРАВКА

Владимир Гусев родился в 1945 г. в г. Калинин (ныне Тверь), окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в 1974 г.

С 1975 по 1978 год работал в Ленинградской организации Союза художников – сначала ученым секретарем, затем ответственным секретарем правления. В Русском музее работает с 1978 года. Был научным сотрудником, заведующим отделом современного искусства, заместителем директора по научной работе.

Возглавляет Русский музей с июня 1988 года. Кандидат искусствоведения. Заслуженный деятель искусств России (1996). Действительный член (академик) Российской академии художеств (2001). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2004), Лауреат Премии Правительства Российской Федерации за творческие и профессиональные достижения в области культуры (2013). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2020, 2010), Почета (2016), отмечен благодарностью президента РФ (1998), Знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2010 г.). Также имеет иностранные награды: ордена Почетного легиона (Франция, 2004), «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2006), Восходящего солнца (2012, Япония).

Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Коллекция музея включает в себя более 400 тыс. единиц хранения. Она охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства с X века. Основная ретроспективная экспозиция музея расположена в Михайловском дворце и в корпусе Бенуа. Общая площадь территории музея в настоящее время составляет более 30 га. Коллекция размещена в Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке. В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I (архитектор Доменико Трезини) и домик Петра.

Ежегодно в музее организуется до 50 временных экспозиций, экспонаты музея регулярно выставляются в российских городах и за рубежом. Культурно-выставочные центры Русского музея открыты и успешно работают в Казани, Ярославле, Мурманске, Саранске и Когалыме. Филиал Русского музея в испанском городе Малага (Андалусия), существующий с 2015 года, входит в ТОП-20 лучших музеев Испании по динамике развития.