Форум труда откроется в Петербурге накануне оглашения послания президента

Основная часть мероприятий деловой программы Форума Труда пройдут 22 и 23 апреля в Конгрессно-Выставочном Центре «Экспофорум»

Что делать с занятостью и как обеспечить доход населения? - тема Пленарной сессии V Санкт-Петербургского Международного Форума Труда, который откроется 20 апреля и пройдет в открытом формате. Форум собирает лучшие практики в сферах рынка труда, управления персоналом, охраны труда в условиях пандемии. Форум пройдёт в Петербурге 20-23 апреля 2021 года при поддержке министерства труда и социального развития.

Своё участие в дискуссии Пленарной сессии подтвердили: генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, генеральный директор ООО «Хэдхантер» Михаил Жуков, генеральный директор АНО «Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор группы компаний Ingka (IKEA) в России Патрик Антони, глобальный HR директор Vodafone Нэвид Наземиян. Пленарная сессия состоится в онлайн-формате на сайте Форума Труда.

В очном формате мероприятия стартуют 21 апреля в Межпарламентской Ассамблее стран-участниц СНГ (Таврическом дворце) в Санкт-Петербурге. Здесь состоятся: заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека, Ежегодный круглый стол Балтийского трудового форума, там же обсудят особенности регулирования миграционных процессов в период пандемии COVID-19 в государствах-участниках Содружества. Кроме того, в МПА СНГ объявят итоги Премии профессионального признания «Эксперт года в области трудовой миграции». В этот же день на Михайловской даче Высшей школы менеджмента СПбГУ пройдет Петербургский международный молодёжный форум труда.

Основная часть мероприятий деловой программы Форума Труда пройдут 22 и 23 апреля в Конгрессно-Выставочном Центре «Экспофорум». Куда 2020 год повернул наши представления о работе, командах, роли HR в компании и приоритетах HRM, роль HR в постковидной реальности, Lifelong learning, самозанятость, модернизация государственной гражданской службы, этапы реализации национального проекта «Производительность труда», проекты в сфере Digital hr от Университета 2035, - эти и другие вопросы обсудят участники Форума - представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, образования и культуры, специалисты по управлению персоналом. Отдельный блок вопросов деловой программы посвящен обсуждению правоприменительной практики Государственной инспекции труда в городе Санкт-Петербурге.

В дискуссиях примут участие: директор по управлению клиентским опытом в Microsoft Дания Мортен Дал (Morten Dal), ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, генеральный директор Фонда «ВЦИОМ» Константин Абрамов, заместитель руководителя департамента по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Ольга Скороходова. Подробнее о спикерах Форума.

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V Санкт-Петербургский Международный Форум Труда пройдет 19-23 апреля 2021 года. В течение недели в его работе примут участие до 10 тысяч человек в очном формате, и более 200 тысяч специалистов – дистанционно. Цель Форума — разработка предложений по формированию межгосударственной, государственной политики и управленческих решений в области труда и занятости в новой социально-экономической реальности. Организаторы - Правительство Санкт-Петербурга, Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и социальной защиты России, Федеральной Службы по труду и занятости населения РФ.