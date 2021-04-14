Объявлен старт приема заявок на участие в XIV конкурсе «Доверие потребителя»

К участию в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса» допускаются жилые комплексы, завершенные строительством в 2019-2020 годах без существенных нарушений сроков строительства

В конкурсе участвуют строительные компании, построенные и строящиеся жилые комплексы, агентства недвижимости и банки, работающие с ипотекой. Списки претендентов на звание компаний, заслуживающих доверия потребителя на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, формирует Оргкомитет по согласованию с потенциальными участниками. Самостоятельную заявку может подать любая компания, желающая пройти комплексную оценку своих потребительских компетенций, стать участником многоступенчатого отбора победителей через систему интернет- и экспертного голосования.

Участие в конкурсе бесплатное.

XIV конкурс проводится в девяти номинациях:

Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области

Для участия в конкурсе обязательно соблюдение следующих условий:

Срок работы компании на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области должен составлять не менее пяти лет.

Компания-застройщик должна привлекать денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов в соответствии с 214-ФЗ, либо продавать квартиры уже после ввода дома в эксплуатацию. Строящиеся застройщиком многоквартирные дома не должны входить в список «проблемных» объектов.

Компания не должна находиться в состоянии ликвидации, реорганизации или банкротства.

К участию в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса» допускаются жилые комплексы, завершенные строительством в 2019-2020 годах без существенных нарушений сроков строительства (более трех месяцев). Заявку на участие в номинации может подать девелопер/застройщик данного объекта. Для участия в конкурсе один девелопер/застройщик может представить только по одному жилому комплексу в каждой номинации. Жилые комплексы, ставшие ранее победителями конкурса в данной номинации, к участию в конкурсе повторно не допускаются.

Застройщик строящегося жилого комплекса должен работать на рынке Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области не менее 5 лет и иметь опыт ввода в эксплуатацию одного или нескольких жилых комплексов в Санкт-Петербурге и (или) Ленинградской области.

Компания не должна находиться в состоянии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Ни один из объектов застройщика не должен входить в перечень проблемных объектов регионов.

Проект строительства должен иметь положительное заключение экспертизы, застройщиком получено разрешение на строительство, заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным 214-ФЗ, строительная готовность объекта на 1 мая 2021 года должна составлять не менее 30%, для проектов развития застроенных территорий, комплексного освоения или развития территорий – не менее 15 %.

Нарушение графика строительства не должно превышать 3-х месяцев.

Застройщик привлекает денежные средства в соответствии с 214-ФЗ или строит объект за счет собственных или заемных средств.

Начало реализации проекта – 2015-2020 годы.

Введение в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома должно быть запланировано не ранее 4-го квартала 2021 года.

Ни одна из отдельных очередей строящегося жилого комплекса не должна быть победителем конкурса «Доверие потребителя» в номинациях «Лучший реализованный проект жилого комплекса…».

Для участия в конкурсе один девелопер/застройщик может представить только один реализуемый проект строительства жилого комплекса в каждой из номинаций.

Участники, прошедшие предварительный отбор на соответствие условиям конкурса, с 10 мая до 19 сентября будут представлены на открытое потребительское голосование на сайтах конкурса doveriekonkurs.ru и сайте bsn.ru.

Самостоятельные заявки принимаются до 1 июня 2021 года.

Для того, чтобы подать заявку, достаточно скачать шаблон с сайта конкурса.