«Петербургский дневник» займется популяризацией турмаршрута «Серебряное ожерелье России»

Фото: Предоставлено «Петербургским дневником»

Сегодня в Петербурге стартовал XV международный медиафорум «Диалог культур». Традиционно форум принимает гостей в Эрмитажном театре на Дворцовой набережной. Генеральный директор и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил, что издание работает над проектом, связанным с популяризацией внутреннего туризма.

- Проект посвящен развитию туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». Мы его делаем вместе с Ассоциацией СМИ Северо-Запада России. В марте этого года в республике Коми прошел первый туристический конгресс северных регионов. Именно там была поставлена задача - популяризация Северо-Западного региона России, - рассказал Кирилл Смирнов.

Он подчеркнул, что уже в конце мая этого года отправится первая медиаэкпедиция. В ее состав войдут журналисты из телевизионных, печатных средств массовой информации, а также блогеры.

- Она посетит все 11 регионов Северо-Западного федерального округа,- отметил Кирилл Смирнов. - Таким образом мы хотели бы привлечь внимание аудитории не только своими информационными сюжетами, которые мы создаем, но и организацией подобных мероприятий, в том числе экспедиции. Нам кажется, что сейчас этот формат был бы востребован для популяризации внутреннего туризма страны, - сказал Кирилл Смирнов.