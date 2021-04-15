Навигация по рекам и каналам Петербурга открылась с 15 апреля

С 15 апреля на реки и каналы вышли прогулочные суда. Фото: Олег ЗОЛОТО

15 апреля в Петербурге официально стартовал сезон навигации по рекам и каналам. Для большинства горожан, а скорее туристов, это означает, что на работу вышли многочисленные прогулочные теплоходы и катера стоявшие на приколе долгую зиму. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии начало навигации было отложено.

- Уже есть первые желающие прокатиться на экскурсионных судах. Правда, из-за холода все стараются спрятаться внутрь. На палубе остаются немногие, - сообщает корреспондент «Комсомолки».

Привычные "пароходики" вновь бороздят просторы Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

С момента открытия навигационного периода разрешается подход к стационарным причалам, расположенным по следующим адресам: набережная Макарова у дома 34, проспект Обуховской Обороны, дом 106, Южная дорога, дом 12, а также стоянка судов у них.

- Одновременно откроется доступ к спускам на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Над водой еще холодно и туристы прячутся внутрь катеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 мая откроются еще три центральных причала: «Адмиралтейство», «Медный всадник» и «Петропавловская крепость». Все остальные места швартования судов откроются 8 мая.

Закроется навигация по рекам и каналам глубокой осенью.

Напомним, что навигация грузовых судов по Неве из Финского залива в Ладожское озеро и обратно, которой сопутствует сезон разводки мостов, началась в ночь с 9 на 10 апреля.